DSÖ, Mısır'ın Gazze'den yaralıları kabul etme kararını memnuniyetle karşıladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır'ın Gazze Şeridi'nden 81 yaralı ve hastayı tedavi için kabul etme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. DSÖ, Gazze'den gelecek yaralılar için El-Ariş Hastanesi'nin hazır olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır'ın Gazze Şeridi'nden 81 yaralı ve hastayı tedavi için kabul etme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. DSÖ, Gazze'den gelecek yaralılar için El- Ariş Hastanesi'nin hazır olduğunu belirtti.

DSÖ, bugün yaptığı açıklamada Mısır Sağlık Bakanlığı yönetimindeki El-Ariş Hastanesi'nde tıbbi tahliye tesisleri kurulduğunu ve tesiste gelişmiş ilk yardım eğitimi almış sağlık personeli, doktorlar ve yaşam desteği kapasitesiyle donatılmış 65 ambulans bulunduğunu belirtti. El-Ariş Hastanesi'nin Gazze'den gelecek yaralıların ilk sevk hastanesi olacağını belirten DSÖ, "Hastane, tam donanımlı resüsitasyon ve yoğun bakım tesislerinin yanı sıra büyük travma ve yanıklar da dahil olmak üzere ağır yaralanmaları yönetmek için bir dizi cerrahi ekibe sahiptir" denildi.

Mısır'ın Gazze Şeridi'nden 81 yaralı ve hastayı tedavi için kabul etme kararını memnuniyetle karşıladığını belirten DSÖ, Gazze'de çoğu çocuk olmak üzere binlerce ağır yaralının yanı sıra böbrek diyalizine ihtiyaç duyan 1000'den fazla kişi ve kanser tedavisi gören 2 binden fazla hasta bulunduğunu vurguladı.