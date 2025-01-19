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Dr. Müberra Hraloğlu: COVID gibi bir pandemi korkusunun olmasına gerek yok

Dr. Müberra Hraloğlu: COVID gibi bir pandemi korkusunun olmasına gerek yok
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Dr. Müberra Hraloğlu, HMPV (Human Metapneumovirus) ve COVID-19 virüslerinin aynı olmadığını belirtti. HMPV'nin COVID-19 gibi geniş çaplı bir pandemiye yol açmadığını, daha sınırlı etkiler gösterdiğini ve genellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi hastalıklara neden olduğunu ifade etti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, Haberler.com stüdyolarında moderatör Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk oldu. Programda son dönemde gündeme gelen HMPV (Human Metapneumovirus) virüsü hakkında önemli bilgiler paylaşan Dr. Hraloğlu, kamuoyunda oluşan yanlış algılara ve gereksiz korkulara açıklık getirdi.

"HMPV İLE COVID-19 AYNI DEĞİL"

Dr. Hraloğlu, konuşmasında HMPV virüsünün COVID-19 ile kıyaslanmasının doğru olmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "HMPV virüsü ile COVID-19'u bir tutamayız. COVID-19 gibi bir pandemi korkusunun oluşmasına gerek yok. Her iki virüs farklı etkenlere, bulaşma yollarına ve etkilerine sahiptir. COVID-19, dünya genelinde geniş çaplı bir pandemiye yol açarken, HMPV virüsü daha sınırlı etkiler gösterir ve genel olarak bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi hastalıklara neden olur."

"VİRÜSLER DEĞİŞİME UĞRAYABİLİR"

Virüslerin zaman içinde mutasyon geçirebileceğini ve bu durumun enfeksiyonların tekrarlamasına yol açabileceğini ifade eden Hraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Virüsler değişime uğrayarak, daha önce enfeksiyon geçirmiş olsak dahi bizi yeniden enfekte edebilir. Bu durum HMPV için de geçerlidir. Ancak bu virüsün özgün bir tedavisi ya da ayırt edici bir tanısı bulunmuyor. Semptomatik tedavi uygulanır ve genellikle hafif seyreden bir hastalık tablosu ortaya çıkar."

ZATÜRRE AŞISI HMPV'YE KARŞI KORUMUYOR"

Halk arasında zatürre aşısının HMPV virüsünden koruma sağladığına yönelik yanlış bir algı olduğunu belirten Dr. Hraloğlu, bu konuda da uyarılarda bulundu:

"Zatürre aşısı, bakteri kaynaklı zatürre enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. Ancak HMPV bir virüstür ve bu aşı, HMPV enfeksiyonunu önlemez. Virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için genel sağlık önlemlerine dikkat etmeliyiz."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık
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