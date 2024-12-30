Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Suriyelilerin ülkesine dönüşü hızlanıyor! İşte son rakamlar
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor

Dr. Ender Saraç: "Geçmişi sildim, affettim ve daha güçlü döndüm"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber Bahane programına konuk olan Dr. Ender Saraç, Gökay Kalaycıoğlu'na hayatındaki zor dönemleri ve sağlık üzerine görüşlerini anlattı. Saraç, "Türk toplumu bana çok sahip çıktı, geçmişi sildim ve affettim," diyerek iyileşme sürecine vurgu yaptı. Sağlık tavsiyeleriyle dikkat çeken Saraç, kadın-erkek hormon dengesi ve sağlıklı yaşam üzerine önemli bilgiler verdi.

Dr. Ender Saraç, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olarak hem kişisel hem de mesleki hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Yaşadığı zorlukları ve sağlık konusundaki uzmanlıklarını anlatan Saraç, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"GEÇMİŞİ SİLDİM VE AFFETTİM"

Dr. Ender Saraç, hayatındaki zor dönemi "Bir imtihan süreciydi, geldi geçti" diyerek tanımladı. Türk toplumunun kendisine sahip çıktığını belirten Saraç, "İnsanlar bana inanmadıklarını söylediler, geçmişi sildim ve affettim. Öfke duysaydım, kendime zarar verirdim," ifadeleriyle yaşadığı dönüşümü aktardı.

Dr. Ender Saraç: 'Geçmişi sildim, affettim ve daha güçlü döndüm'

KADIN-ERKEK HORMON DENGESİNE DAİR UYARILAR

Programda kadın-erkek hormon dengesine dikkat çeken Saraç, "Kadınlar daha erken yaşta hamile kalmalı. Erkeklerde testosteron seviyesini artırmak için direnç egzersizleri önemli," dedi. Ayrıca kadınların menopoz sürecini geri çekmek için bitkisel çaylardan faydalanabileceğini belirtti.

"EN YÜKSEK MELATONİN KIZILCIKTA VAR"

Doğal ürünlerin sağlıktaki yerini vurgulayan Dr. Saraç, "Kırmızı ginseng doğal yolla testosteronu güçlendirir. En yüksek melatonin kızılcıkta bulunuyor," diyerek doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. Erkek kısırlığının çocuklukta geçirilen kabakulaktan kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

"GÜZEL BİR PROJENİN BAŞLANGICINDAYIZ"

Dr. Saraç, güvenilir bir firmayla bakanlık ruhsatlı ürünler üzerinde çalıştığını belirterek yeni bir projeye başladıklarını duyurdu. Sağlık alanındaki deneyimlerini ve bilimsel birikimlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Dr. Ender Saraç:
Haberler.com / Musa Kara - Sağlık
img

Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu
img

Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
img

Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip

Son Dakika Haberleri

Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Tabii çöktü mü, neden açılmıyor? Rüyada altın görmek ne anlama gelir? Banka hesap bakım ücreti nedir? Gassal 10. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal 9. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal 8. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Manchester United Newcastle CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester United Newcastle maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal 7. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı? Gassal 6. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.