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Dr. Babur Mimtaş, Han'daki sağlık merkezlerini ziyaret edip incelemelerde bulundu

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Dr. Babur Mimtaş, Han'daki sağlık merkezlerini ziyaret edip incelemelerde bulundu
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Eskişehir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Han'daki Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezlerini ziyaret etti. Mimtaş, koruyucu sağlık hizmetlerini ve personelin ihtiyaçlarını inceledi, erişim süreçlerini değerlendirip çalışanlara teşekkür etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Han ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi ile Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında birimlerde yürütülen koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini ve bölge halkına yönelik sunulan sağlık faaliyetlerini inceleyen Mimtaş, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hizmet alanını gezerek aile hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Dr. Mimtaş, personelin talep, görüş ve sahadaki ihtiyaçlarını dinledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, koruyucu sağlık uygulamalarının güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişim süreçlerinin değerlendirildiği programda Mimtaş, özverili gayretlerinden dolayı sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
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