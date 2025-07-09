Dondurma Tüketiminde Sağlık Uyarıları

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, yaz aylarında artan dondurma tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Hazır dondurmaların içerisinde, renklendiriciler ve koruyucular gibi gıda katkı maddeleri oluyor. Bunların miktarları önemli. Aşırı miktarda katkı maddesi tüketimi, mental sağlık sorunları başta olmak üzere; kalp damar hastalıkları, diyabet gibi pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Vatandaşlar, çocuklarına dondurma tüketirken güvenilir satıcılardan ve içeriği bilinen dondurmaları tercih etmelerini tavsiye etmekteyiz" dedi.

Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği tatlı lezzetlerin başında gelen dondurmanın yanlış koşullarda üretildiğinde ve saklandığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, açıkta satılan, ambalajı zarar görmüş ya da içeriği bilinmeyen dondurmaların tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, dondurma satın alırken ambalajın sağlam olmasının ve ürünün bulunduğu dolabın ısı derecesinin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Dondurma yerken; ambalajının bozulmamış olmasına dikkat etmeliyiz. Dolabın uzun süre açık bırakılmaması gerekiyor. Isı derecesinin bozulmaması lazım. Dondurmaların şekerli içeriklerle hazırlanmaması gerekmektedir. İçeriği bilinmeyen, sokakta açık şekilde satılan dondurmaların kesinlikle tüketilmemesini öneriyoruz. Kullanılan süt önemlidir. Dondurmadaki sütün nereden alındığı bilinmeli ve güvenilir satıcı tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

'GIDA KATKI MADDELERİNİN MİKTARI ÖNEMLİ'

Katkı maddelerinin mental sağlık sorunlarını tehdit ettiğini aktaran Doç. Dr. Çin, evde dondurma yapmak isteyenlere de önerilerde bulunarak, "Yaz aylarında kendi dondurmasını yapmak isteyenler dondurulmuş meyvelerden ve yoğurttan evde kendi dondurmalarını yapabilirler. Herhangi bir şeker eklemeden yaparsak güvenli bir şekilde tüketebiliriz. Dondurma yaparken kullanılacak olan sütün pastörize edilmesi gerekiyor. İçerisine şeker yerine; elma suyu ve hurma konsantreleri eklenerek tatlandırma yapılabilir. Hazır dondurmaların içerisinde renklendiriciler ve koruyucular gibi gıda katkı maddeleri oluyor. Bunların miktarları önemli. Aşırı miktarda katkı maddesi tüketimi, mental sağlık sorunları başta olmak üzere; kalp damar hastalıkları, diyabet gibi pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Vatandaşlar, çocuklarına dondurma tüketirken güvenilir satıcılardan ve içeriği bilinen dondurmaları tercih etmelerini tavsiye etmekteyiz" diye konuştu.