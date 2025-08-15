Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel taklit-tağşiş listesinde Bifet markalı dana sucukta yeniden domuz eti tespit edildi. Ayrıca Asova ve Aybey markalı peynirlerde küf ve maya oluşumunu önleyen natamisin katkı maddesi bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını riske atan ve ürün içeriğinde taklit-tağşiş tespit edilen markalara ilişkin listesini yeniden güncelledi. Hem sağlığı tehlikeye düşürecek hem de mevzuata aykırı ürünlerin yer aldığı listede dikkat çeken isimler yer aldı.

BİFET MARKALI SUCUKTA YİNE DOMUZ ETİ

Bakanlık denetimleri sonucunda Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Bifet' markalı dana sucukta domuz eti tespit edildi. Şirketin, 31 Temmuz'da yayımlanan önceki listede de aynı gerekçeyle yer aldığı belirlendi.

İKİ PEYNİR MARKASINDA NATAMİSİN TESPİTİ

Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Asova' ve 'Aybey' markalı peynirlerde ise natamisin bulundu. Bu katkı maddesi, süt ve süt ürünlerinde küf veya maya gelişimini önlemek amacıyla kullanılıyor.

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, natamisini "süt ve süt ürünlerinde küf veya maya oluşumunu engellemek için kullanılan katkı maddesi" olarak tanımlıyor. Ancak mevzuata aykırı kullanımlar, ürünün satışına engel teşkil edebiliyor.

İşte Bakanlık tarafından paylaşılan o liste;

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
500

Yorumlar (50)

Haber Yorumlarıvatandaş:

birinci derece suçlu bunları engelleyemeyen hükümettir.

Yorum Beğen495
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcan murat:

Çayırova/Kocaeli’de Gurme adı altında sucuk yapıyorlardı domuz eti çıktı 6-7 sene önce, şimdi de aynı adreste Bifet adı altında imalat yapıyorlar. SADECE FİYAT ETİKETİNE BAKARAK ÜRÜN ALINMAMALI Yöresel ürün adı altında etiketsiz ürün hiç alınmamalı Bilinçli olmak lazım Kimse almazsa satamazlar ama!

yanıt48
yanıt1
Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Arkadaş... Kapat gitsin. Ne diye bu kadar inat ediyor Devlet?

Yorum Beğen424
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcan murat:

Bunu makarnacılara anlatamazsın! (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) tarafından yapılan araştırmalarda, Türkiye genelinde 80’in üzerinde domuz çiftliği olduğu ve bu çiftliklerin çeşitli illerde faaliyet gösterdiği belirtiliyor.)

yanıt31
yanıt4
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Tusiad in hepsini kapatacaj, bunlar sete

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıALİ BEY:

Adamlar 2.ye ifşa olmuş.yorum yazsakmı acaba arkadaşlar. Yok be boşverin yazmayalım bizimle muhatab olanmı var.

Yorum Beğen232
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Ali Bey. Çok haklısınız. Biz çalıp biz oynuyoruz. Sadece kendi kendimizi kandırıyoruz. Yaa tabili ben nşr Japon gibi utanıp harakiri yapmalarını beklemiyorum da. Hani o koltuktan yapacak birilerine yet vermek için kalksa o Bakanlar diyorum. Ye kürküm ye.

yanıt39
yanıt2
Haber YorumlarıSeckin Soylu:

bu işyerlerini ticaretten men etmediğin ve bu kişikeride ömür boyu ticarethane açamama cezası vermediğiniz sürece fark etmiyor daha caydırıcı önllemler gerekir kişileri de cinayetten yargılayıp indirim yapmadan en ağır cezayı vermelisiniz

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

birinci kez ifşa edildiğinde ikinci kez üretim yapmasına ne karşılığında izin verdiniz

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayka.076:

işte soru bu ????

yanıt11
yanıt1
Tüm 50 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
