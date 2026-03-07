Haberler

Doktor, hastasının ölmeden 5 dakika önceki sözlerini unutamıyor: Bana 'Şükretmeyi' öğretti

Güncelleme:
Bir doktor, acil serviste kalbi duran yaşlı bir hastanın son sözlerinden aldığı "şükretme" dersini sosyal medyada paylaştı.

Bir doktor, acil serviste yaşadığı ve kendisini derinden etkileyen bir anıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Doktorun anlattığı olay, kısa sürede dikkat çekerken sağlık çalışanlarının tanık olduğu çarpıcı anlara bir yenisini ekledi.

"İYİYİM ALLAH'A ŞÜKÜR" DEDİ

Doktorun aktardığına göre acil servise getirilen yaşlı bir hastanın durumu oldukça ağırdı. Günlerdir hiçbir şey yiyip içemediği belirtilen hastanın yapılan muayenesi ve hayati bulguları da kötüydü. EKG çekilebilmesi için uzanması gerektiğini söyleyen doktor, hastaya "İyi değilsen uzanma" dediğini ifade etti. Bunun üzerine yaşlı adamın gülümseyerek "İyiyim Allah'a şükür" şeklinde karşılık verdiğini aktardı.

KALBİ KISA SÜRE SONRA DURDU

Doktor, bu konuşmadan yaklaşık 5 dakika sonra hastanın kalbinin durduğunu belirtti. Yaşanan anın kendisini derinden etkilediğini dile getiren doktor, o gün yaşlı hastanın farkında olmadan kendisine "şükretmeyi" öğrettiğini ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TANIK OLDUĞU ZOR ANLAR

Acil servislerde görev yapan sağlık çalışanlarının sık sık benzer dramatik anlara tanıklık ettiğini belirten doktor, yaşanan olayın kendisi için unutulmaz bir ders olduğunu söyledi. O anıyı paylaşmasının nedeninin ise insanların hayatın değerini ve şükretmenin önemini hatırlaması olduğunu dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
500

