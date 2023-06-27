Doktor, 2 hastasına sezaryen doğum yaptırdıktan sonra kendisi de ameliyata girdi

Antalya'da Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı Dr. Mehmet Behrengi Kahraman, iki hastasına sezaryen doğum yaptırdıktan sonra aynı merkezde 2.5 saat süren fıtık ameliyatı oldu. Uyanır uyanmaz tekerlekli sandalyede serumla hastalarının yanına koşan Kahraman, "Her iki hastam ve bebekleri iyi bunu görebilmek beni çok mutlu etti ve kendime getirdi" dedi.

1 saat içinde 2 hastasına sezaryen doğum yaptırdı, ardından kendisi aynı hastanede 2.5 saat süren ameliyata girdi

Uyanınca kolunda serum, tekerlekli sandalyeyle bebeklerin yanına koştu

2 bebeği sezaryen ile dünyaya getiren doktor, ameliyat olduktan sonra soluğu bebeklerin yanında aldı

Dr. Mehmet Behrengi Kahraman:

" Her iki hastam ve bebekleri iyi bunu görebilmek beni çok mutlu etti ve kendime getirdi"

ANTALYA - Antalya'da, Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı Dr. Mehmet Behrengi Kahraman, sıkıntılı bir doğum süreci olan iki hastasına doğumlarını yaptırdıktan sonra, kendisi de aynı merkezde 2.5 saat süren fıtık ameliyatı oldu. Uyanır uyanmaz tekerlekli sandalyede serumla hastalarının yanına koşan Kahraman, "Her iki hastam ve bebekleri iyi bunu görebilmek beni çok mutlu etti ve kendime getirdi" dedi.

Antalya'da özel bir hastanede görev yapan 41 yaşındaki Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı Dr. Mehmet Behrengi Kahraman'ın iki gün önce aniden ağrıları arttı ve fıtık rahatsızlığı gelişti. Tetkiklerinde acil ameliyat olması gerektiği bildirilen Kahraman, aynı gün iki hastasının da sezeryen doğumunun olması nedeniyle bir çözüm arayışına girdi. Kahraman, ağrılarına rağmen sıkıntılı bir gebelik süreci olan iki hastasını öğleden önce ameliyata aldı ve anneleriyle birlikte iki sağlıklı bebek dünyaya gelmesini sağladı. Kahraman, yarım saat sonra ise aynı merkezde, kapalı yöntemle 2.5 saat süren iki taraflı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. Saat 18.00 gibi kendine gelen Kahraman'ın ilk isteği ise doğumlarını gerçekleştirdiği iki hastası ve bebeklerini görmek oldu. Doktorların "İstirahat etmeniz gerekiyor' sözlerini dinlemeyen kolunda serum ve tekerli sandalye ile bir ve ikinci katlarda yatan hastalarının yanına gitti. Hastalarının ve bebeklerinin durumunu soran Kahraman, aldığı güzel cevaplar karşısında büyük mutluluk yaşadı. Bir bebeği kucağına alıp seven Kahraman, "Bütün ağrılarım gitti, en büyük mutluluk bu " dedi.

"Hasta sağlığı ön planda"

Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı Dr. Mehmet Behrengi Kahraman, iki hastasında riskli gebelik olduğuna dikkat çekerek, kendisinde de ani gelişen bir durum karşısında ameliyata olması gerektiğini ifade etti.

İki hastasının operasyonu ile kendi ameliyatının aynı güne denk geldiğinin altını çizen Kahraman, " Öyle bir durum oldu ki ne hastalarımızın doğumu erteleyebilirdik, nede başka bir merkeze gönderebilirdik. Hastalarımızda başka bir doktora gitmek istemediler. Durum böyle olunca biz çözüm bulmak zorundaydık. Hasta sağlığı ön planda geliyordu. Aynı gün bende 2.5 saat süren bir ameliyata girecektim. Çok şiddetli ağrılarım var. Hastalarımın ameliyatı gayet başarılı geçti. Bende kısa süre sonra ameliyata gireceğim" dedi.

"4 can size emanetti"

Yaklaşık 3 saat içinde 3 ameliyatın yapıldığını anlatan Kahraman, " Eğer ki hastalarımızın ameliyatıyla ilgili bir problem çıkacak olsa kendi ameliyatımı ne olursa olsun erteletmek zorunda kalırdım. Orada size 4 can size emanet. Gerekirse sabaha kadar ameliyathanede kalırdık onlar için" ifadelerine yer verdi.

Kahraman, iki hastasının operasyonlarının beklediğinden daha kolay geçtiğini hatırlatarak, bir saat içinde iki bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini söyledi.

"Bebekler beni kendime getirdi"

Hastalarının ardından hemen kendisinin ameliyata girdiğini dile getiren Kahraman, " İlk kez defa ameliyat oluyorum. Kapalı yöntemle iki taraflı kasık fıtığı ameliyatı geçirdim. Kısa süre içinde ayağa kalktık. Ayılmadan önce sürekli hastaları sormuşum. 'Nasıllar, iyiler mi' diye hastalarımı merak etmişim. Ayılır ayılmaz dayanamadın yanlarına geldim. Her iki hastamda iyi durumda, ağrıları yok, bebekleri iyi. Bunu görebilmek beni çok mutlu etti. Bebekler beni kendime getirdi. Bir daha ameliyat olursam bir bebekle gireceğim. Hem ameliyat edilen kişi hem de bebeğin sağlığının iyi olması bizi en mutlu eden sonuç. Bende en kısa sürede toparlanacağım" dedi.