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Doğuştan işitme engelli bebek İzmir'de duymaya başladı

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Ukraynalı 14 aylık Leia Dynnyk, İzmir'deki özel bir hastanede biyonik kulak tedavisiyle duymaya başladı. Bebeğin ailesi büyük mutluluk yaşadı.

Doğuştan işitme engelli 14 aylık Ukraynalı Leia Dynnyk, tedavi için geldiği İzmir'de duymaya başladı.

Ukrayna'nın Ujgorod kentinde yaşayan Dynnyk çifti, bebekleri Leia'nın tedavisi amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle İzmir'deki özel bir hastaneye başvurdu.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, Leia için biyonik kulak tedavisi önerdi.

Özüer ve ekibi, bebeğe biyonik kulak operasyonu gerçekleştirdi.

"Yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor"

Leia Dynnyk, sessiz dünyasının ilk sesini ailesinin eşliğinde duydu. Biyonik kulak cihazında gelen ilk sesten korkan ve ağlamaya başlayan bebek, annesinin seslenmesiyle sakinleşti. Bu sırada annenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Prof. Dr. Özüer, gazetecilere, bebeğin doğuştan ileri derecede işitme engeli bulunduğunu söyledi.

Biyonik kulakta olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Özüer, "Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor. Bu süreçten sonra konuşma ve dil gelişimi oluyor. Bu süreç bir yılı kapsıyor." dedi.

Özüer, ilk sesin ardından korkan bebeğin annesinin korumasına geçerek sakinleştiğini ifade etti.

Anne Mariana Dynnyk ise tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bebeğimiz nihayet anne ve babasının sesini duydu, bu bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Baba Oleksii Dynnyk de Türkiye'de kısa zamanda tedavi edilen bebeklerinin duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Sağlık

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