Doğum sırasında içinde gazlı bez unutulduğunu tuvaletini yaparken fark etti

Tayland'da 24 yaşındaki bir kadın, doğum esnasında içinde gazlı bez unutulduğunu ileri sürerek hastaneden şikayetçi oldu. Genç kadın, tuvaletini yaptığı sırada doğum kanalından gazlı bez parçalarının geldiğini söyledi. Hastane suçlamaları kabul etmezken, halk duruma tepki gösterdi. Hastanenin yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenmemesi halkın tepkisini çekti.

Ratchaburi eyaletinde bir kadın, doğum yaptıktan sonra şiddetli ağrı yaşadı ve tuvaletini yaptığı sırada içinde bir parça gazlı bez kaldığını keşfetti. Hastanenin yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenmemesi sosyal medyada geniş çaplı tartışmaya yol açtı.

RAHMİNDEN GAZLI BEZ PARÇALARI GELDİ

Photharam bölgesinden 24 yaşındaki Wan isimli kadın ve 58 yaşındaki annesi Leuk, durumu medyayla paylaştı. Wan, birkaç hafta süren ağrı ve rahatsızlık hissetmeye başladığını ve 29 Mayıs'ta yerel bir hastanede doğum yaptığını açıkladı. Genç kadın 19 Haziran'da idrarını yaparken doğum kanalından bir şey çıktığını fark etti. Daha yakından baktığında, hala içinde kalmış bir gazlı bez parçası buldu. Gazlı bezin kadının rahminde enfeksiyona neden olduğu ortaya çıktı.

İLACINI BİLE ALAMADI

Dahili muayeneden sonra doktor, ağrının rahim iltihabından kaynaklandığını ancak enfeksiyon olmadığını bildirdi. Wan, ilaçlar için 30 baht ödemek zorunda kaldığını ama yanında nakit para olmadığını anlattı. Genç kadına hastane personeli transferler için minimum ödemenin 500 baht olduğunu söyledi. Sonuç olarak Wan, ilaç almadan eve dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.

HİKAYESİNİ HERKESLE PAYLAŞTI

Wan, artık gelecekte kendisine ve bebeğine zarar verebilecek potansiyel enfeksiyonlar konusunda endişeleniyor ve deneyimlerini başkalarına bir uyarı olarak Facebook'ta paylaştı.