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Helikopter ambulans 6 ayda yaklaşık 100 hasta için havalandı

Helikopter ambulans 6 ayda yaklaşık 100 hasta için havalandı
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Türkiye'de en çok hava ambulansı kullanılan bölgelerden Doğu Karadeniz'de Hava 61 Helikopter Ambulansı, zorlu coğrafi koşullara rağmen hizmet veriyor. 2026'nın ilk altı ayında 93 hasta nakledildi, 4 acil vakaya müdahale edildi.

Türkiye'de en çok hava ambulansı kullanılan bölgelerden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesinde Hava 61 Helikopter Ambulansı bölgenin zorlu coğrafi şartlarına rağmen hizmet vermeyi sürdürüyor.

Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayında hizmete giren ambulans helikopter, Trabzon'un yanı sıra zaman zaman bölgeye yakın olan diğer illere de hizmet verirken, en yoğun günlerini yaz mevsiminde yaşıyor.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren helikopter ambulans, 2026 yılının ilk altı ayında 93 hastanın ileri tedavi alabileceği sağlık merkezlerine naklini gerçekleştirirken, zorlu arazi ve yol koşulları nedeniyle kara yoluyla ulaşımın güç olduğu bölge yaylalarında meydana gelen 4 acil sağlık vakasında da helikopter ambulans görevlendirildi. Ekipler, hastalara kısa sürede ulaşarak güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına sevklerini gerçekleştirdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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