'Doğru okul çantası seçimi çocukların omurga sağlığı için önemli'

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar yeniden okul çantalarını sırtlanırken, çantanın rengi ve deseni kadar ergonomik özelliklerinin de dikkate alınması gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Yalçınkaya, doğru seçilmeyen ve aşırı ağır olan sırt çantalarının çocuklarda sırt, boyun ve omuz ağrıları ile duruş bozukluklarına neden olabileceğini söyleyerek, "Doğru seçilmiş, doğru hazırlanmış ve doğru taşınan bir okul çantası küçük bir ayrıntı gibi görünse de omurga sağlığı, çocukların konforu ve güvenliği için önemli adımlardan biridir" dedi.

Çocukların çanta seçiminde renk, desen ve sevdikleri karakter konusunda fikirlerinin alınabileceğini söyleyen Medical Park Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Yalçınkaya, ancak çanta seçiminde önceliğin çocuğun sağlığı ve güvenliği olması gerektiğini ifade etti. Çantanın çocuğun vücut yapısına uygun olması ve ağırlığın sırta dengeli şekilde dağıtılmasının önemli olduğunu söyledi.

"Çanta çocuğun gövdesinden geniş olmamalı"

Okul çantası seçiminde çantanın boyutunun çocuğun vücut yapısına uygun olması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Yalçınkaya, sırt çantasının çocuğun gövdesinden daha geniş olmaması gerektiğini belirtti. Çocuğun sırtındaki ağırlığın daha eşit şekilde dağılmasına yardımcı olmak için dolgulu ve ayarlanabilir omuz askılarının tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Yalçınkaya, çantanın arka kısmının da dolgulu olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bel ve göğüs kayışlarının çantadaki ağırlığın sırta daha dengeli dağılmasına yardımcı olduğuna değinen Uzm. Dr. Yalçınkaya, birden fazla bölmesi bulunan çantaların da eşyaların daha düzenli yerleştirilmesine ve ağırlığın doğru şekilde konumlandırılmasına katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Çanta içerisindeki eşyaların sabitlenmesi için sıkıştırma kayışlarının bulunmasının da faydalı olabileceğini söyledi.

"Çanta sırta tam oturmalı"

Çanta seçiminden sonra doğru kullanımın da önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yalçınkaya, çocukların sırt çantasını her iki omuz askısını kullanarak taşıması gerektiğini belirtti. Çantanın sırta tam oturması ve bel hizasında bulunması gerektiğini dile getiren Dr. Yalçınkaya, çantanın belin aşağısına sarkmaması gerektiğini ifade etti.

Uzm. Dr. Yalçınkaya, "Çocukların göğüs ve bel kayışlarını yüke göre nasıl kullanacağını ve ayarlayacağını öğrenmesi gerekiyor. Çantanın gereksiz eşyalarla doldurulmaması da önemli. Çocuğun okula götürmesi gereken eşyaları birlikte belirleyebilir, ihtiyaç duyulmayan malzemelerin evde, okul dolabında veya sınıfta bırakılmasını sağlayabilirsiniz" dedi.

"Ağır eşyalar sırta yakın yerleştirilmeli"

Çantanın hazırlanması sırasında eşyaların yerleştirilme şekline de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Yalçınkaya, "En ağır eşyalar sırta yakın bölüme yerleştirilmeli, birden fazla bölme kullanılarak yükün çanta içerisinde daha dengeli dağılması sağlanmalı. Çocuklara çantalarını düzenli hazırlama alışkanlığı kazandırılması da önemli. Okul çantası yalnızca ergonomi açısından değil, güvenlik açısından da değerlendirilmeli. Çocukların okul yolunda sürücüler tarafından daha kolay fark edilebilmesi için parlak renkli ve mümkünse reflektif materyal içeren çantalar tercih edilmeli" diye konuştu.

"Tekerlekli çantalar her çocuk için uygun değil"

Tekerlekli sırt çantalarının da kullanım alanına göre değerlendirilmesi gerektiğine değinen Uzm. Dr. Yalçınkaya, "Tekerlekli sırt çantaları da kullanım alanına göre değerlendirilmeli. Bu çantaların merdivenlerde yukarı ve aşağı taşınması zor olabilir. Okul koridorlarında kalabalığa neden olarak takılma tehlikesini beraberinde getirebilir. Ancak çantasını taşırken öne doğru eğilmek zorunda kalan çocuklar için tercih edilebilir. Doğru seçilen, doğru hazırlanan ve doğru taşınan bir okul çantası, çocukların omurga sağlığı, konforu ve güvenliği açısından önemli. Aileler çanta seçiminde çocuklarının beğenisini dikkate alırken çantanın ergonomik özelliklerini ve kullanım şeklini de göz önünde bulundurmalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı