Doç. Dr. Mustafa Atabey: Obezite estetik değil, tedavi edilmesi gereken bir hastalık

Haberler.com stüdyosunda obezite cerrahisini anlatan Doç. Dr. Mustafa Atabey, Türkiye'deki obezite oranlarının Avrupa'nın en üst seviyelerinde olduğunu belirtti. Cerrahinin her hasta için uygun olmadığını söyleyen Atabey, "Ameliyat bir sihirli değnek değil, tedavinin merkezinde hasta var" dedi.

"TÜP MİDE AMELİYATINDA MİDENİN YÜZDE 80'İNİ ALIYORUZ"

Obeziteyle mücadelede cerrahinin önemine değinen Atabey, uygulanan tüp mide operasyonuyla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi: "Tüp mide ameliyatında yaklaşık midenin yüzde 75-80'ini çıkartıyoruz." Ancak bu işlemin estetik kaygıyla yapılmadığını vurgulayan Atabey, "Obezite bir hastalıktır, yapılan tedaviler estetik kaygıyla yapılan işlemler değildir" dedi.

"CERRAHİ TEDAVİ, SİHİRLİ BİR DEĞNEK DEĞİLDİR"

Toplumda obezite ameliyatlarının yanlış anlaşıldığını ifade eden Atabey, "İnsanlar cerrahi yöntemi sihirli bir değnek gibi düşünebiliyorlar, halbuki bütün tedavilerin merkezinde hastanın kendisi var" diye konuştu. Ayrıca her obez bireyin ameliyat edilmediğini belirterek, "Her obez bireye cerrahi uygulamıyoruz, obezitenin evresine göre farklı tedavi yöntemleri var" dedi.

"DOĞURGANLIĞI AZALTIYOR, SAFRA TAŞI RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Obezitenin üreme sağlığına etkilerini de anlatan Atabey, "Obezite kadınlarda doğurganlığı düşürüyor, erkeklerde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı. Cerrahiden sonra hızlı kilo kaybının farklı riskler taşıdığını da belirten Atabey, "Obezite cerrahisi sonrası hızlı kilo vermeye bağlı safra kesesinde taş oluşumu oranları normalden daha yüksek" dedi.