ABD, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti

Trump savaşın seyrini değiştirecek talimatı verdi
Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
Öcalan'ın çağrısı terör örgütü YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi

Çağrı YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi
İsrail, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirecek talep

DMD Hastası Emre'nin Tedavisi İçin Destek Çağrısı

DMD Hastası Emre'nin Tedavisi İçin Destek Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 yaşındaki Emre Tuna Öztürk, genetik kas hastalığı DMD ile mücadele ediyor. Yoğun fizik tedavi gören Emre'nin şimdi Amerika'da bulunan Elevidys gen tedavisi için kritik bir tedaviye ihtiyacı var. Bu tedavinin maliyeti Dubai'de yaklaşık 3 milyon Dolar. Ailesi, tedavi için gereken miktarı toplayabilmek adına valilik onaylı bağış kampanyası başlattı.

Emre Tuna Öztürk, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 7 yaşında bir çocuk. Henüz dört yaşındayken yapılan kan tahlili sonucu ailesi, onun bu genetik kas hastalığıyla yaşamak zorunda olduğunu öğrendi. O günden bu yana yoğun fizik tedavi alıyor. Ancak şimdi, onun sağlığına kavuşabilmesi için kritik bir tedaviye ihtiyacı var.

Amerika'da bulunan Elevidys gen tedavisi, Emre'nin yaşam kalitesini artırabilecek en önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Fakat bu tedavinin maliyeti şu an Dubai de yaklaşık 3 milyon Dolar. Ailesi, tedavi için gereken miktarı toplayabilmek adına valilik onaylı bağış kampanyası başlattı.

Emre, tedavi olmak istediğini belirterek, "Ailem bu konuda bana destek oluyor ama tedavi masraflarının toplanıp toplanamayacağı belli değil. Ailem her gün bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Destekler geldikçe mutlu oluyoruz." diyor. Henüz 7 yaşında olmasına rağmen, ailesinin yaşadığı zorlu süreci fark ediyor ve onların çabalarının boşa gitmemesi için yardım bekliyor.

Emre'nin babası, bu süreçte toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Toplanacak meblağ az değil, ancak ülkemizde iyi yürekli insanların varlığına inanıyoruz. Herkes yardım etmek istiyor ama herkesin bütçesi yok maalesef yardım edecek kadar. Bize karınca kararınca destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle maddi imkanı olan kişilerin bu konuda desteğini talep ediyoruz." dedi.

Valilik onaylı bağış kampanyası ile Emre'nin sağlığına kavuşması için destek olmak mümkün. Bağış Kodumuz: 34.2024.2393. Yapılan her bağış, Emre'nin tedavi yolculuğunda ona umut olacak. Emre Tuna için bağış yapmak isteyenler, valilik onaylı hesaplar üzerinden güvenli bir şekilde katkıda bulunabilirler.

Haberler.com / İzzet Aydın - Sağlık
img

Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirecek talep
img

Alay etti, azarladı, ölümcül darbeyi indirdi ama umudunu kıramadı
img

Trump savaşın seyrini değiştirecek talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp mimar Ece Gürel'in son fotoğrafı

İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp Ece Gürel'in son fotoğrafı
Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin
Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.