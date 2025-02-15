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Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel anlattı! Diz ağrılarının gerçek nedeni bu olabilir

Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel anlattı! Diz ağrılarının gerçek nedeni bu olabilir
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a eklem sağlığı, kireçlenme tedavileri ve enjeksiyonların riskleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Osman Tecimel, eklem sıvısının kaybolmadığını ancak kıkırdağın zarar görebileceğini belirtti. Eklem içi enjeksiyonların her zaman güvenli olmadığını vurgulayan Tecimel, sağlıklı beslenme ve bilinçli sporun önemine dikkat çekti.

"EKLEMLERİMİZDE SIVI HİÇBİR ZAMAN KAYBOLMUYOR"

Tecimel, "Eklemlerimizde sıvı hiçbir zaman kaybolmuyor" diyerek eklem sıvısının önemine değindi. Kireçlenmenin, eklem içi sıvının azalmadığı ancak kıkırdağın yıprandığı bir durum olduğunu ifade etti.

Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel anlattı! Diz ağrılarının gerçek nedeni bu olabilir

"KIKIRDAK VÜCUTTA BOZULDUĞU ZAMAN YERİNE YENİSİ GELMİYOR"

"Kıkırdak vücutta bozulduğu zaman yerine yenisi gelmiyor" diyen Tecimel, eklem içi enjeksiyonlarla hasarı tedavi etmeye çalıştıklarını belirtti.

Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel anlattı! Diz ağrılarının gerçek nedeni bu olabilir

"EKLEM İÇİNE ENJEKSİYON YAPMAK HER ZAMAN GÜVENLİ MASUM BİR ŞEY DEĞİL"

Tecimel, "Eklem içine enjeksiyon yapmak her zaman güvenli ve masum bir şey değil" diyerek hastaların bilinçsiz tedavilerden kaçınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Diz kıkırdağı elmastan bile daha güçlü bir yapıya sahip" sözleriyle kıkırdağın dayanıklılığına dikkat çekti.

Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel anlattı! Diz ağrılarının gerçek nedeni bu olabilir

Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
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