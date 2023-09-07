Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanlığa Turgay Yaşar seçildi

Diyarbakır Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Eczacılar Odası Başkanı Turgay Yaşar'ın başkanlığında 2023-2025 döneminde görev yapacak yönetim kurulu mazbatasını alarak ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, 2. Başkan Abdurrahman Bayın, Genel Sekreter Berivan Dervişoğlu, Sayman Vahit Onur Günaydın ile üyeler Halim Aşan, Helin Güneş ve Menduh Şener katıldı.