Diyarbakır'da sağlık altyapısına lojman desteği

Sağlık Bakanlığının yatırım programı kapsamında Diyarbakır'da sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılayacak yeni lojmanlar ile birinci basamak sağlık tesisleri için önemli bir adım atıldı.

Planlama kapsamında Eğil, Kayapınar, Kulp ve Lice'de toplam 36 dairelik sağlık personeli lojmanı inşa edilecek. Ayrıca 10 hekimli Toplum Sağlığı Merkezi, 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da Diyarbakır'a kazandırılacak. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, yatırımların sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam şartlarını iyileştirirken, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini de güçlendireceğini belirterek, "Sağlık altyapımızı güçlendirecek bu yatırımlar, hem sağlık çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İdari süreçlerin tamamlanmasının ardından projelerin yapım ihalesine geçilmesi planlanıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı