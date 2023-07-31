Diyarbakır'da Klima Tamiri Yapan Kişi Elektrik Akımına Kapılarak Yaralandı
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin klimasını tamir eden kişi, elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü ve yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde klima tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi yaralandı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi Ali Emiri 1. Sokak'ta bir iş yerinin klimasını tamir ederken akıma kapılarak, yüksekten zemine düştü.
Yaralanan kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Başal - Sağlık