Diyarbakır'da Klima Tamiri Yapan Kişi Elektrik Akımına Kapılarak Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin klimasını tamir eden kişi, elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü ve yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin kimliği henüz belirlenemedi.