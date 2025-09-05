Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kalp krizi geçiren Remzi Kaplan (81), ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçede yaşayan Remzi Kaplan, kalp ağrısı şikayetiyle Çermik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Muayenesi yapılan Kaplan'ın kalp krizi geçirdiği belirlenince Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. Kaplan için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Kaplan, ambulans helikopterle alınarak Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine iniş yaptı. Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen Kaplan, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaplan'ın tedavisi sürüyor.