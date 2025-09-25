Diyarbakır'da iki bebek biyonik kulak ameliyatıyla ilk kez duymaya başladı

Doğuştan işitme kaybı bulunan iki bebek Diyarbakır'da gerçekleştirilen koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sesleri duymaya başladı.

Mardin'de yaşayan Şehmuz ve Rabia Aluz çiftinin 16 ay önce dünyaya gelen üçüncü çocukları Çınar bebekte yüzde 100'e yakın işitme kaybı bulunduğu tespit edildi.

İlk çocukları da Gaziantep'te yapılan biyonik kulak ameliyatı sayesinde duymaya başlayan Aluz çifti, Çınar bebeğin tedavisi için Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Diyarbakır'da yaşayan Ahmet ve Merve Yürür çifti de 18 ay önce dünyaya gelen ilk çocukları Mahmut'u seslere tepki vermemesi nedeniyle kontrol için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan tetkiklerde işitme kaybı bulanan iki bebeğe koklear implant ameliyatı uygulanmasına karar verildi.

Ameliyatla cihazın bir parçası iç kulaklarına, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parçası da kulak arkalarına yerleştirilen bebekler işitme testine tabi tutuldu.

Sesin iç kulaktan beyne iletilmesi sayesinde duymaya başlayan bebeklerin ses testine olumlu yanıt vermesiyle duygulu anlar yaşandı.

"Hayatlarının en kritik döneminde ses ile tanıştılar"

Bebeklerin ameliyatını gerçekleştiren Gazi Yaragil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Enes Sırma, AA muhabirine, iç kulaklarına yerleştirdikleri özel cihaz yardımıyla sesin doğrudan işitme sinirine iletildiğini, böylece bebeklerin yeniden duymasını sağladıklarını söyledi.

Sırma, koklear implantın işitme kaybı yaşayan bu bebeklerin hem günlük yaşamını kolaylaştıracağını hem de sosyal hayata katılımını artıracağını ifade ederek, iki ameliyatın da başarılı geçtiğini belirtti.

Bebeklerin bugüne kadar sesleri duyamadığını anlatan Sırma, şöyle konuştu:

"Koklear implant sayesinde hayatlarının en kritik döneminde ses ile tanıştılar. Annenin sesini duymak, babanın seslenişini fark etmek, bunlar aslında bir çocuk için gelişimin temel taşları. Dil öğrenmesi, çevresini keşfetmesi, hayata katılması hep bu seslerle mümkün olacak. Çocuklarımızın ilk kez sese tepki verdiği an sadece ailesi için değil, bizler için de tarifsiz bir duyguydu. Çünkü bu ameliyat yalnızca tıbbi bir başarı değil, bir hayatın yönünü değiştiren, geleceği aydınlatan bir dönüm noktası. Bugün bu küçük yavrularımızın seslerle tanışmasına vesile olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

"Çocuklarımız bundan sonra normal hayatlarına devam edecekler"

Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Müslüm Ayral da bebeklerin yaklaşık bir ay önce ameliyatını gerçekleştirdiklerini, bugün de kulaklarına dış üniteyi takarak onları ilk ses ile buluşturduklarını belirtti.

Ayral, ameliyat sırasında cihazın iç ünitesini deri altına yerleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu cihaz sayesinde iç kulağa giden sinir doğrudan elektrikle uyarılarak ses beyne ulaştırılmış oluyor. Ameliyat sırasında yerleştirdiğimiz iç üniteye bugün geri kalan dış üniteyi yerleştirerek sesin dış üniteden iç üniteye aktarılmasını sağladık. İç kulağa yerleştirilen elektrot, işitme sinirini doğrudan elektrikle uyarıyor. Bu çocuklar daha önce sesle hiç tanışmadıkları için ilk sese tepkileri bazılarında korkma şeklinde oluyor. Bu çocuğumuz sesi ilk duyduğunda gülümsedi, bizi mutlu etti. Bir rehabilitasyon sürecine girecek bu çocuklar. Sese alışmaları, konuşmaya başlamaları hemen olmayacak. Belirli bir dönemden, belirli bir programdan geçecekler. Bu konuda aileye de iş düşüyor. Sonrasında biz de takip edeceğiz. Çocuklarımız bundan sonra normal hayatlarına devam edecekler. Büyüdüklerinde eğitimlerine devam edecekler, normal bir birey olarak yaşamlarını sürdürecekler."

"Belirli bir yaştan sonra ameliyatı gerçekleştiremeyebiliyoruz"

Ayral, ailelere çocuklarında işitme kaybı bulunması ihtimaline karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, özellikle konuşmanın gecikmesi durumunda mutlaka kulak muayenesi yapılmasını önerdi.

"Bazen fark edilmediği durumlarda, belirli bir yaştan sonra ameliyatı gerçekleştiremeyebiliyoruz. Belirli bir gelişimden sonra bu ameliyat aslında fayda vermiyor." diyen Ayral, vakit geçirmeden muayene ve tedavinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Çocuğumun duyması benim için anlatılmaz bir şey"

Çınar bebeğin annesi Rabia Aluz, gerçekleştirilen ameliyatta takılan cihaz sayesinde oğlunun duymaya başladığını söyledi.

Aluz, "Hem doktorumuzdan hem hemşirelerimizden çok razıyız. Oğlum duyduğu için çok mutlu oldum. Cihazı taktıklarında, oğlum sesleri duyduğunda çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. İyi ki bu hizmet var. Çocuğumun duyması benim için anlatılmaz bir şey." dedi.

Mahmut bebeğin dedesi Mehmet Nuri Yürür ise torununun sesleri duymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yürür, doktorların önerisiyle torununu hastaneye getirdiklerini anlatarak, devletin bu tedavisi ücretsiz sağladığını belirtti.