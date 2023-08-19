Diyarbakır'da doktora ve hastane personeline saldırı tatbikatı gerçeğini aratmadı

Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle hasta yakınından doktora ve hastane personeline taciz ve saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı. Çınar Devlet Hastanesi 112 acil ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile hastanede hasta yakınının doktora sözlü saldırı tacizi sonrası hastane personelini rehin alması tatbikatı gerçekleşti. Tatbikat gereği yakınını hastaneye getiren şahıs, doktorun hastaya baktığını, beklemesi gerektiği cevabı üzerine tehditler savurup personeli rehin almaya başladı. Arbede üzerine güvenlik personeli ile polis ekibi, şahsı ikna etmeye çalışarak müdahalede bulunup gözaltına aldı. Tatbikat gereği yapılan saldırı, gerçeği aratmadı.