Diyarbakır'da Ambulans Saldırısı: Sağlıkçılar Oturma Eylemi Yaptı

DİYARBAKIR'da otomobille 112 personelinin bulunduğu ambulansın önünün kesilip, sağlıkçılardan 1'inin bıçakla, 3'ünün de darp sonucu yaralanmasının ardından meslektaşları, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 5 dakikalık oturma eylemi yaptı.

Olay, Kayapınar ilçesinde 1 Ağustos akşam saatlerinde meydana geldi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı. Yolda ambulanstakiler, kendilerine yol verilmediği gerekçesiyle bir otomobildeki grup tarafından taciz edildi. Otomobille ambulansın önünü kesen bu kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı. Saldırıda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe aldı, burnu kırıldı. Ş.Ö.'nün ise kolunda bıçakla kesik oluştu. E.D. ile V.T. de darbedildi. Saldırı sonrası olay yerine gelen başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlıkçılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30, Z.E.'nin bıçağın sapıyla yaralanan başına ise 20 dikiş atıldı. Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu. Olaydan bir saat sonra yakalanan şüpheliler D.A. (32), B.A. (27) ve M.Ş.K. (23), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.