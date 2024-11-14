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Diyabet Farkındalığı için Program Düzenlendi

Diyabet Farkındalığı için Program Düzenlendi
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Antalya'da '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla düzenlenen programda, diyabet tanısı alan çocuklar ve aileleri bilgilendirildi. Etkinlikte sağlıklı yaşam önerileri ve diyabet tedavisi hakkında bilgiler verildi.

Antalya'da, diyabet konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesinin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, diyabet tanısı koyulan çocuklar, aileleri ve vatandaşlar ile sağlık çalışanları katıldı.

Hemşireler, diyabetli çocukların kan şekerini ölçtü, katılımcılara insülin tedavisi ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yaptığı konuşmada, çocuklarda diyabet tedavisinde geçmişten günümüze yaşanan gelişmeleri anlattı.

Özkan, çocuklara hediye verdi, onlarla sohbet etti.

Çocuğu diyabet hastası olan Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Ebru Barsal Çetiner de etkinlikle farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Erken tanının önemine değinen Çetiner, "Çocuklarınızda sık idrara çıkma, çok su içme, hızlı kilo verme belirtileri varsa zaman kaybetmeden doktorunuza başvurunuz." dedi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Sağlık
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