Diş Hekimi Sonay Öztan Gökhan: Başarı uğruna sosyal hayatımdan vazgeçtim

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Diş Hekimi Sonay Öztan Gökhan, meslek yolculuğunu, kişisel deneyimlerini ve hayatındaki dönüm noktalarını anlattı. "Kızımın çocukluğunu yaşayamadım" sözleriyle duygulandıran Gökhan, "Zirkonyum lamine kaplamaya göre daha mantıklı" açıklamasıyla estetik diş hekimliğine dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ DOKTOR OLMAK İSTERDİM"

Çocukluk hayallerinden bahseden Sonay Öztan Gökhan, "Küçüklüğümden beri hep doktor olmak isterdim" diyerek mesleğine duyduğu tutkuyu anlattı. Eğitim sürecinde sosyal hayata zaman ayıramadığını belirten Gökhan, "Üniversitede hiç kafeye gitmeden mezun oldum, keşke gitseydim diyorum" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Başarıya odaklı büyüdüğünü ve çocukluk yıllarında ailesine karşı her zaman disiplinli biri olduğunu vurgulayan Gökhan, "Başarılı olabilmek için gençlik dönemimde asosyaldim" ve "Tek mutluluğun başarıyla olabileceğine inanan bir çocuktum" ifadeleriyle dikkat çekti.

"KIZIMIN ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYAMADIM"

Hayatındaki en büyük fedakarlıklardan birinin annelik sürecinde yaşandığını anlatan Gökhan, "Kızımın çocukluğunu yaşayamadım, kızım 13 günlüktü ben işe başladım" diyerek duygusal anlar yaşattı. İş hayatı ve annelik arasında denge kuramadığını itiraf eden diş hekimi, "Evlendiğim gün hamile kaldım" ve "Anne olduğumu kızım ilkokuldayken hissettim" sözleriyle samimi açıklamalarda bulundu.

Aile yapısına ve kişiliğine dair konuşan Gökhan, "Ablam daha asiydi, ben ailenin uysal kızıydım" derken, toplumun kendisine yüklediği güçlü olma algısını da sorguladı: "Bana hep güçlü olmak zorundaymışım gibi hissettirildi."

"ZİRKONYUM, LAMİNE KAPLAMAYA GÖRE DAHA MANTIKLI"

Programın ilerleyen bölümünde estetik diş hekimliği üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulunan Gökhan, "Zirkonyum lamine kaplamaya göre daha mantıklı" diyerek estetik ve dayanıklılık arasındaki farkı anlattı.

Ünlülerle çalışma sürecine de değinen Gökhan, "Ünlüler dünyasında samimiyet yok" sözleriyle sektördeki yapay ilişkileri eleştirdi. "Ünlüler dünyasından ilk Bülent Serttaş'ın dişini yaptım" diyen başarılı hekim, her hastasına eşit davrandığını vurguladı: "Güngören'de yaptığım zirkonyum ile Nişantaşı'nda yaptığım zirkonyum aynıdır."

Kendisiyle barışık olduğunu ifade eden Sonay Öztan Gökhan, "Ben Sonay olmaktan hiç vazgeçmedim, herkese eşit davrandım" diyerek mesleki duruşunu özetledi.

