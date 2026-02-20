Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde edinilen bilgilere göre; ilçeye bağlı Altunyaprak Mahallesi'nde ikamet eden Hayri Kul (42), şiddetli diş ağrısı nedeniyle evde bulunan bir ağrı kesici hapı içti.

İLACI İÇTİKTEN KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI

İlacı aldıktan kısa süre sonra aniden fenalaşan Kul, yere yığıldı. Nefes almakta güçlük çektiği fark edilen Kul için yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kul'un kalbinin durduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Hayri Kul kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU SÖYLEYECEK

Gazeteci Muhammet Özer'in haberine göre; Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hayri Kul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ardından Hayri Kul'un cenazesi bugün Altunyaprak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

