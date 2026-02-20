Haberler

Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta diş ağrısını dindirmek için ilaç kullanan 42 yaşındaki Hayri Kul, fenalaşarak yaşamını yitirdi. Kul'un kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Hayri Kul, diş ağrısı için aldığı ağrı kesici hap sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.
  • Hayri Kul'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Hayri Kul'un cenazesi Altunyaprak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde edinilen bilgilere göre; ilçeye bağlı Altunyaprak Mahallesi'nde ikamet eden Hayri Kul (42), şiddetli diş ağrısı nedeniyle evde bulunan bir ağrı kesici hapı içti.

İLACI İÇTİKTEN KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI

İlacı aldıktan kısa süre sonra aniden fenalaşan Kul, yere yığıldı. Nefes almakta güçlük çektiği fark edilen Kul için yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kul'un kalbinin durduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Hayri Kul kurtarılamadı.

Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU SÖYLEYECEK

Gazeteci Muhammet Özer'in haberine göre; Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hayri Kul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ardından Hayri Kul'un cenazesi bugün Altunyaprak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Pemisilin alerjisi varsa ve aldığı antibiyotik pemisilin içeriyorsa 1 saate varmaz götürür

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada

Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada