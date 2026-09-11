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Dinar Devlet Hastanesinde bir ilk gerçekleştirildi

Dinar Devlet Hastanesinde bir ilk gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesinde, böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) yöntemiyle ilk kez başarılı bir operasyon gerçekleştirilerek, hastaya yapılan müdahale ile böbrekte bulunan 2 santimetreden büyük taşlar cerrahi yöntemle çıkarıldı.

Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesinde, böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) yöntemiyle ilk kez başarılı bir operasyon gerçekleştirilerek, hastaya yapılan müdahale ile böbrekte bulunan 2 santimetreden büyük taşlar cerrahi yöntemle çıkarıldı.

Dinar Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Oğuzhan Yusuf Sönmez tarafından gerçekleştirilen operasyonda, böbrekte bulunan 2 santimetreden büyük taşlar, cilt üzerinden böbreğe küçük bir giriş yapılarak kapalı cerrahi yöntemle çıkarıldı. Minimal invaziv bir cerrahi yöntem olan Perkütan Nefrolitotomi, özellikle büyük böbrek taşlarının tedavisinde uygulanıyor. Dinar Devlet Hastanesinde bu operasyonun gerçekleştirilmesiyle birlikte, hastanede böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlere bir yenisi daha eklendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, Dinar Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen operasyonun ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını genişlettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine kendi ilçelerinde ulaşabilmesi için hastanelerimizin tıbbi kapasitesini sürekli geliştiriyoruz. Dinar Devlet Hastanemizde ilk kez gerçekleştirilen Perkütan Nefrolitotomi operasyonu da bu çalışmalarımızın somut bir sonucudur. Başarılı operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanımız Opr. Dr. Oğuzhan Yusuf Sönmez başta olmak üzere emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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