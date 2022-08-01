Dili boğazına kaçan genç adamı kuyumcunun hayati müdahalesi kurtardı - Haberler

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Dili boğazına kaçan genç adamı kuyumcunun hayati müdahalesi kurtardı

Elazığ'da bir kuyumcunun içerisinde şekeri düşerek biranda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı. Genç adam, kuyumcunun hayati müdahalesiyle kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

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Elazığ'da bir kuyumcunun içerisinde şekeri düşerek biranda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı. Adam, kuyumcunun müdahalesi ile kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞEKERİ DÜŞÜNCE YERE YIĞILDI

Olay, Kuyumcular Çarşısı içerisindeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden şeker hastası bir şahıs, ayakta beklerken "Şekerim düştü" dedi. Şahıs tam oturacakken bir anda yere yığıldı.

Dili boğazına kaçan genç adama hayati müdahale kamerada

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Kuyumcu Bayram Saydam, şahsın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti. Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı. O anlar ise kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dili boğazına kaçan genç adama hayati müdahale kamerada

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Sağlık

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