Dijital Oyunlar Çocuklarda Şiddeti ve Kumar Davranışını Tetikliyor

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Öğr. Gör. Dr. Ayşen Yalman, dijital oyunların yalnızca şiddeti değil, erken yaşta kumar benzeri davranışları da tetiklediğini söyledi. Yalman, "Çocuklar ve ergenler sanal dünyada yaptıkları her davranışı gerçek hayatta da uygulayabileceklerine inanıyor. Bu da şiddeti ve suçu normalleştiriyor" dedi.

AÜ İletişim Fakültesi'nden Öğr. Gör. Dr. Ayşen Yalman, şiddet içerikli oyunların çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı araştırmada, şiddet içerikli oyunların, şiddeti normalleştirdiğini ortaya koydu. Şiddet içerikli, özellikle dijital oyunların gençleri şiddete yönlendirip, suça sürüklediğini aktaran Yalman, "Çünkü bu oyunlar, gerçek hayatla sanal dünya arasındaki sınırı ortadan kaldırıyor. Sanal dünyada yapabildikleri her şeyi, şiddet, ırkçılık, saldırganlık gibi davranışları gerçek hayatta da sergilemeye başlıyorlar" dedi.

Gençlerin, dijital ortamlarda sergilediği eylemlerin sonuçlarına dair farkındalık taşımadığını belirten Yalman, "Orada sorumluluk duygusu yok. Sınırsız özgürlük ortamı var. Bu da onları gerçek hayatta da benzer davranışları yapabileceklerine inandırıyor" diye konuştu.

DİJİTAL OYUNLAR KUMAR DAVRANIŞINI TETİKLİYOR

Yalman, dijital oyunlardaki 'ödül sistemi'nin erken yaşta kumar davranışına zemin hazırladığını vurguladı. Yalman, "Dijital oyunlarda bir takım satın almalar var. Gençler hem statü kazanmak hem de oyundaki seviyelerini yükseltmek için ödeme yapıyor. Bu durum, erken yaşta kumar benzeri bir davranışa itilmek anlamına geliyor. Orada karşılaştıkları bu uygunsuz tavırlar, gerçek hayatta da kolay yoldan para kazanma, yasa dışı yöntemlere yönelme gibi davranışlara dönüşüyor" dedi.

ŞİDDET NORMALLEŞİYOR, SUÇ KOLAYLAŞIYOR

Yalman, araştırmasının, çocukların ve ergenlerin sanal dünya ile gerçek hayat arasındaki farkı ayırt edemediğini ortaya koyduğunu söyledi. Yalman, "Çocuklar dijital oyunlarda karşılaştıkları şiddet ve ırkçı dili gerçek hayatta da uygulayabileceklerine inanıyor. Bu davranışları sergilemeye yönelik yüksek motivasyona sahip olduklarını gördük. Şiddet içerikli oyunlar, çocukların şiddeti normalleştirmesine, suça kolaylıkla sürüklenmesine ve sorumluluk duygusunu yitirmesine yol açıyor" diye konuştu.

'AİLE İÇİ İLETİŞİM EN GÜÇLÜ KORUYUCU FAKTÖR'

Dijital bağımlılıkla mücadelede en önemli faktörün aile içi iletişim olduğunu belirten Yalman, "Çocuklar bu oyunlarda güç kullanarak sorun çözmeyi öğreniyor ve agresif tavırlar geliştiriyor. Bu nedenle aile içi iletişim çok güçlü olmalı. Aileler çocuklarını kendi hallerine bırakmamalı. Açık iletişimin olmadığı, huzurlu bir aile ortamı sunulmayan evlerde yetişen çocuklar suça daha kolay sürükleniyor" dedi.