'Dijital hayat' göz sağlığını tehdit ediyor

Dijital ekran kullanımının artmasıyla göz yorgunluğu, kuruluk ve odaklanma problemlerinin toplumda giderek daha sık görüldüğünü söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlker İncebıyık, "Ekrana uzun süre bakmak gözlerin doğal nem dengesini bozuyor. Bu durum yanma, batma, sulanma, bulanık görme ve baş ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterebiliyor" dedi.

Günlük yaşamın büyük bölümünün telefon, bilgisayar ve tablet ekranları karşısında geçtiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlker İncebıyık, uzun süreli ekran maruziyetinin göz kırpma refleksini azalttığını ve bunun da göz yüzeyinde kuruluğa yol açtığını ifade etti.

"Dijital göz yorgunluğu artık yaygın bir sorun"

Op. Dr. İncebıyık, özellikle yoğun çalışan bireylerde ve öğrencilerde dijital göz yorgunluğunun belirgin şekilde arttığını vurgulayarak, bu durumun yalnızca gözleri değil genel yaşam konforunu da etkilediğini söyledi.

Op. Dr. İncebıyık, "Uzun süre kesintisiz ekran kullanımı odaklanma gücünü azaltır, göz kaslarında yorulmaya ve zamanla görme kalitesinde düşüş hissine neden olabilir" diye konuştu.

"Basit önlemlerle gözleri korumak mümkün"

Göz sağlığını korumak için günlük alışkanlıklarda küçük ama etkili değişiklikler yapılabileceğini belirten Op. Dr. İncebıyık, düzenli aralar verilmesinin önemine dikkat çekti.

Op. Dr. İncebıyık, "Belirli aralıklarla ekrandan uzaklaşıp uzağa bakmak, bilinçli göz kırpmak ve ekran parlaklığını ortam ışığına göre ayarlamak şikayetleri belirgin şekilde azaltabilir" dedi.

"Çocuklar ve gençler daha büyük risk altında"

Çocuklarda ve gençlerde ekran kullanım süresinin artmasının göz sağlığı açısından daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. İncebıyık, uzun süreli ekran maruziyetinin miyop gelişimi ve göz tembelliği riskini artırabileceğini belirtti.

"Göz şikayetleri ihmal edilmemeli"

Uzun süren bulanık görme, gözde yanma, sulanma ve baş ağrısı gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. İlker İncebıyık, düzenli göz muayenesinin erken tanı ve doğru tedavi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı