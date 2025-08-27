Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi

Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
Sağlık Bakanlığı, Konya'da Meram Devlet Hastanesi'nde kadın hastasının kıyafetini beğenmediği gerekçesiyle muayene etmediği öne sürülen göz doktoru H.H.U. hakkında soruşturma başlattı.

Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor muayeneye gelen bir genç kızı geri çevirdi.

"TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

"Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken, doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" yanıtını verdi.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç kız aldığı yanıt karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Sağlık
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıUyelik:

Doktorumuz hakli. Birilerinin kral çıplak demesi gerektirdi, doktorumuz gerekeni söyledi. Ceza değil ödül verilmesi gerekir.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPc Copat:

devletin sırtından geçinip martaval okuyan gezegen için gereksiz beyni kıt şeyler asıl böylelerinin diploması incelenmelidir

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Karatepe:

Dr.Haklı o göz doktoru gözünü aç diyor, o vücudunu açıyor.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıomer_faruk_akdag:

Doktorun görevi ahlak dağıtmak değildir ki herkesin ahlak anlayışının sorumluluğu kendindedir.Doktorun görevi,gerekli sağlık hüzmetini vermektir.Orası sana ait bir mülk ya da özel bir alan değil,millete hizmet etmesi için devlet tarafından yönetilen “milletin hastanesidir”!!Sende millete hizmet etmek için maaş alan bir memursun!Beğenmiyor ve senin ahlak düşüncene uymuyorsa,istifanı verir kendi özel muayenehaneni açarsın.İşte ancak o zaman senin hasta seçme hakkın vardır!!!Ayıp değil mi kızcağızın hem kalbini kırıyor,hemde ithamlarınla vebalini alıyorsun.Bu mudur senin güzel ahlak anlayışın?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAntiCHP:

Bu çıplak giyinen Genç kızın gözyaşlarına falan boğulduğu yok. Ne biçim haber yapıyorsunuz Bir doktor kolay mı yetişiyor bi çıplak kız için bir doktor harcanır mı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
