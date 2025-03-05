Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlet hastanesindeki görevinden istifa eden Dr. Abdullah Kesgin, yaşadığı ağır çalışma koşullarını ve sağlık sistemindeki sorunları sosyal medyada paylaştı. "Günde 130 hasta bakıyordum, hasta başına 3 dakika. Emekliliğimi yaktım, işi bıraktım" diyerek mevcut sisteme olan tepkisini dile getirdi.

"HEKİMLİK BU DEĞİL"

Sözlerinin devamında doktorların hastalarla yeterince ilgilenemediğini ve sağlık hizmetlerinin giderek reçete yazmaya indirgendiğini belirten Kesgin, "İlaç sektörünün sekreteri olmam bekleniyor. Hasta gelecek, ilacını yazıp göndereceğim. Oysa hekimlik bu değil" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok sağlık çalışanı ve vatandaş bu durumun sağlık sistemindeki büyük bir soruna işaret ettiğini belirtti. Sosyal medyada "Sağlık değil, hız sistemi!", "Hastaya 3 dakika ayırmak nasıl mümkün olabilir?" gibi yorumlar yapıldı.