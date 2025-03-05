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Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

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Abdullah Kesgin isimli bir doktor, devlet hastanesindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı. "Günde 130 hasta bakıyordum" diyerek sağlık sistemine isyan eden Kesgin, "Emekliliğimi yaktım, işi bıraktım" ifadelerine yer verdi.

Devlet hastanesindeki görevinden istifa eden Dr. Abdullah Kesgin, yaşadığı ağır çalışma koşullarını ve sağlık sistemindeki sorunları sosyal medyada paylaştı. "Günde 130 hasta bakıyordum, hasta başına 3 dakika. Emekliliğimi yaktım, işi bıraktım" diyerek mevcut sisteme olan tepkisini dile getirdi.

"HEKİMLİK BU DEĞİL"

Sözlerinin devamında doktorların hastalarla yeterince ilgilenemediğini ve sağlık hizmetlerinin giderek reçete yazmaya indirgendiğini belirten Kesgin, "İlaç sektörünün sekreteri olmam bekleniyor. Hasta gelecek, ilacını yazıp göndereceğim. Oysa hekimlik bu değil" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok sağlık çalışanı ve vatandaş bu durumun sağlık sistemindeki büyük bir soruna işaret ettiğini belirtti. Sosyal medyada "Sağlık değil, hız sistemi!", "Hastaya 3 dakika ayırmak nasıl mümkün olabilir?" gibi yorumlar yapıldı.

Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Şimdi bu doktor böyle istifa etti diye, zeka, vicdan ve insanlık problemi yaşayan bir güruh bu doktoru terörist ilan eder, vatan haini ilan eder, eder de eder.

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Haber YorumlarıYuxek Umutlar:

Senin gibi tabipler çoğalsın inşallah, güzel ve cesur insan.

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Haber YorumlarıMengele:

Türkiyede hasta oldunmu ya ölürsün yada sakat kalirsin saglik sistemi diye bir sey yok

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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Sağlık bakanlığına gereksiz fazla ilaç yazılıyor diye şikayet ettim olumsuz yanıt aldım

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Haber YorumlarıNail Deniz:

Senden öncekiler 500 hasta bakıyordu onlarda doktordu ama onlar işini severek yapıyordu hem doktor hem insandı sende doktor olmuşsun ama diğer 00000 kocaman?

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Haber Yorumlarıİbrahim Karabaş:

Doğru söylüyorsunuz doktorluk insanları sabah saat 7'de sıraya dizip saat 10.00'da elinde kocaman bir kupa bardakla içeri girip trip atmaktır

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Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

GEL BUNU MAKARNA YİYENLERE ANLAT ADAMLAR ANLAMIYOR. O YÜZDEN BİZ BUNLARI YAŞAMAYA MAHKUM OLDUK YAZIK

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Haber YorumlarıSUNSET null:

58 yaşındayım hayatımda asprin bile kıllanöadım, aşı vurulmadım, sağlık sorunum yok, hocam doğru söylüyor

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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

Bu doktor çok çalıştığı içinmi istifa etmiş?mecbur çalışacak orası otelmi?

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Haber YorumlarıRandom Teacher:

Bu ulkeye senin gibilerden çok lazım yigidim. İşin rast gelsin

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