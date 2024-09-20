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DEÜ Acil Servisi Tadilat Sonrası Tam Kapasiteyle Hizmete Girdi

DEÜ Acil Servisi Tadilat Sonrası Tam Kapasiteyle Hizmete Girdi
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Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde yapılan tadilat tamamlandı ve acil servis tam kapasiteyle hasta kabul etmeye başladı. Başhekim Prof. Dr. Sefa Kurt, yeniliklerle halkın hizmetinde olduklarını açıkladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Erişkin Acil Servisi'ndeki tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla acil servis tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Sefa Kurt, yaptığı açıklamada, acil servislerinin tadilatı döneminde kırmızı alan hastalarına bakmayı sürdürdüklerini, yaklaşık 1 aylık süreçte acil servisteki bazı eksikliklerin tamamlandığını söyledi.

Kırmızı alan dışındaki hastaları polikliniklere randevusuz olarak yönlendirdiklerini hatırlatan Kurt, "Acil servisimizde bugün itibarıyla tadilatımız sona ermiştir ve acil servisimiz istenilen, fonksiyonel ve yeni bir şekilde bütün olanaklarıyla halkımızın hizmetine girmiştir. Acil servisimiz bugünden itibaren sarı ve yeşil alan hastalarına da bakacaktır, tam kapasiteyle halkımızın hizmetindeyiz." dedi.

Kurt, acil servise ambulans girişindeki eğim sorununu giderdiklerini, acil ambulans ve ayaktan hasta girişi kısımlarını yenilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Acil servisin yatak kapasitesinde iyileştirmeler yaptık, döşemelerde problemler vardı, bunları ve duvarlarda birtakım yıpranmalar vardı, bunların hepsini giderdik. Tahmin edersiniz ki acil servisler 7/24, çok acil, dramatik olayların yaşandığı, insanların heyecanlı, öfkeli olabildiği yerler. O nedenle hastanelerin diğer kısmına göre buralarda yıpranma daha fazla ve bütün bu yıpranmaları giderdik. Şu an yenilenmiş bir acil servis ve tam kadromuzla halkımızın hizmetindeyiz."

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Sağlık

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