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Deprem Anında Bebeklerin Yanından Ayrılmayan Sağlık Çalışanları

Deprem Anında Bebeklerin Yanından Ayrılmayan Sağlık Çalışanları
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında hastanedeki sağlık görevlilerinin bebeklerin başında beklediği anları paylaştı. Bakanlık, bu fedakarlıkları için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında hastanede tedavi gören bebeklerin başında bekleyen sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntü paylaşıldı. Görüntüde, sağlık görevlilerinin sarsıntı başladığı anda yerlerinden kalkarak, tedavi gören bebeklerin başına geçip, beklediği görüldü. Paylaşımda, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız iyi ki varsınız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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