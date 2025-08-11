Denizli Devlet Hastanesi'nde Sıva Dökülmesi Olayı ile İlgili Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Devlet Hastanesi B Blok 1. katta meydana gelen sıva dökülmesiyle ilgili olarak hastane başhekimliği açıklama yaptı. Yapılan incelemelerde binanın güvenli olduğu ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliği, hastanenin 1. katındaki tavanda meydana gelen sıva dökülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün saat 11.05'te Denizli Devlet Hastanesi B Blok 1. kat servis girişindeki tavanda yaklaşık 12 metrekarelik alanda sıva dökülmesinin meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından hastane mühendisleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekibi tarafından yerinde inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmede, tavan sıva kalınlığının fazla olması ve sıvanın kendi ağırlığı ile düşmesi sonucu olduğu belirlenmiştir. Teknik ekiplerin değerlendirmesinde, binanın boşaltılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili ayrıntılı teknik rapor hazırlanmakta olup, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Teknik birimlerimizce onarım çalışmaları devam etmektedir. Olay esnasında bölgede bulunan 2 kişi, tavandan dökülen molozlardan etkilenmiştir. Her iki vatandaşımızın da genel sağlık durumu iyi olup, tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla acil serviste müşahede altına alınmışlardır."

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Sağlık
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.