Denizli Devlet Hastanesi'nde Sıva Dökülmesi Olayı ile İlgili Açıklama

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliği, hastanenin 1. katındaki tavanda meydana gelen sıva dökülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün saat 11.05'te Denizli Devlet Hastanesi B Blok 1. kat servis girişindeki tavanda yaklaşık 12 metrekarelik alanda sıva dökülmesinin meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından hastane mühendisleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekibi tarafından yerinde inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmede, tavan sıva kalınlığının fazla olması ve sıvanın kendi ağırlığı ile düşmesi sonucu olduğu belirlenmiştir. Teknik ekiplerin değerlendirmesinde, binanın boşaltılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili ayrıntılı teknik rapor hazırlanmakta olup, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Teknik birimlerimizce onarım çalışmaları devam etmektedir. Olay esnasında bölgede bulunan 2 kişi, tavandan dökülen molozlardan etkilenmiştir. Her iki vatandaşımızın da genel sağlık durumu iyi olup, tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla acil serviste müşahede altına alınmışlardır."