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Denizli'de Lösemili Çocuklar Haftası'nda 'Gör Beni' sergisi gezildi

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Denizli'de Lösemili Çocuklar Haftası'nda 'Gör Beni' sergisi gezildi
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Denizli'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye ilişkin doğru bilgiye ulaşmanın önemi ve ailelere destek ele alındı. Etkinlikte ressam Aslı Vize'nin çocukların hayallerine dikkat çeken 'Gör Beni' sergisi gezildi.

Denizli'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen lösemi konulu sunum ve ressam Aslı Vize'nin "Gör Beni" resim sergisiyle farkındalık oluşturuldu.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası vesilesiyle düzenlenen programda, Dr. Öğr. Üyesi Selin Yakarışık'ın sunumuyla lösemiye ilişkin doğru bilgiye ulaşmanın ve çocuklarıyla birlikte bu süreci yaşayan ailelerin yanında olmanın önemi ele alındı. Programın ardından katılımcılar, ressam Aslı Vize'nin çocukların hayallerine ve yaşam mücadelesine dikkat çeken "Gör Beni" sergisini gezdi. Serginin adının herkese bir çağrı niteliği taşıdığı vurgulanarak, her çocuğun merakıyla, oyunlarıyla, arkadaşlarıyla ve hayalleriyle görülmesi gerektiği ifade edildi.

Her çocuğun nitelikli sağlık hizmetine erişmesi, eğitimini sürdürebilmesi ve sosyal yaşamın içinde yer alabilmesi için dayanışmanın yıl boyunca sürdürülmesinin önemine dikkat çekilerek, bunun toplumsal bir sorumluluk olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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