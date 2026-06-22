Şizofreni farkındalığı için 'Biz de varız' mesajı

Denizli'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen "Biz de Varız" etkinliğinde, şizofreni ve diğer kronik ruhsal hastalıklarla yaşayan bireylerin toplumsal hayatta var oldukları ve üretmeye devam ettikleri mesajı verildi.

Etkinliğe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Başhekim Prof. Dr. Hakan Alkan, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ayşenur İnci Kenar, sağlık çalışanları, danışanlar ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayşenur İnci Kenar, şizofreni ve diğer kronik ruhsal hastalıklarla yaşayan bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, etkinliğin amacının hastalıklara yönelik önyargıları kırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre milyonlarca insanın şizofreni ile mücadele ettiğini ifade eden İnci Kenar, "Şizofreni bir zayıflık ya da kişilik bölünmesi değildir. Diyabet ve hipertansiyon gibi düzenli tedavi ve destekle yönetilebilen tıbbi bir beyin hastalığıdır. Doğru tedavi, düzenli takip, aile desteği ve toplumun önyargısız yaklaşımı sayesinde hastalar sosyal yaşamlarını sürdürebilmekte, üretmeye ve hayallerinin peşinden gitmeye devam edebilmektedir." dedi.

Konuşmalarda, psikiyatrik hastalıklarda en önemli sorunlardan birinin damgalanma ve toplumsal dışlanma olduğu vurgulanırken, eğitim, istihdam ve sosyal yaşamda karşılaşılan engellerin büyük ölçüde önyargılardan kaynaklandığına dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında TRSM danışanlarının hazırladığı el sanatları ürünleri, resimler ve dergi çalışmaları sergilendi. Katılımcılar, danışanların üretkenliklerini ve sanatsal çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Programda ayrıca tiyatro gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu, halk oyunları ve zeybek gösterileri sahnelendi. TRSM korosunun seslendirdiği nostaljik şarkılar da katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik sonunda danışanlara, ailelerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı