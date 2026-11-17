Denizli Çal'da mobil kanser tarama tırı kadınlara ücretsiz tarama yapmaya başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Çal ilçesinde hastane önünde hizmete giren mobil kanser tarama tırı, kadınlara ücretsiz tarama yapmaya başladı. Tırda 40-69 yaş arası kadınlara meme, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor; yetkililer kadınları erken teşhise davet etti.
Denizli'nin Çal ilçesinde konuşlandırılan Mobil Kanser Tarama Tırı, kadınlara yönelik ücretsiz kanser taramalarına başladı.
Çal Devlet Hastanesi önünde hizmet vermeye başlayan mobil tarama tırında, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara ise rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor. Yetkililer, erken teşhisin önemine dikkat çekerek kadınları ücretsiz kanser taramalarından yararlanmaya davet etti.
Mobil Kanser Tarama Tırı'nın Çal Devlet Hastanesi önünde hizmet verdiği belirtilerek, tarama yaş aralığındaki tüm kadınların bu hizmetten faydalanabileceği bildirildi.