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Denizli Beyağaç'ta Lösemili Çocuklar Haftası için öğrenciler yürüdü

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Denizli Beyağaç'ta Lösemili Çocuklar Haftası için öğrenciler yürüdü
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV'e destek için yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda öğrenci, Kaymakam Servet Haydari ve kurum amirleri katıldı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Beyağaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. LÖSEV'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, lösemiyle mücadele eden çocukların yanında olduklarını göstermek için bir araya geldi.

Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari ve ilçedeki kurum amirleri de etkinliğe katılarak öğrencilere destek verdi. Yürüyüş boyunca lösemili çocuklara yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması ve erken farkındalığın önemi vurgulandı. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, lösemiyle mücadele eden çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilmesi ve toplumda dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Etkinlik sonunda organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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