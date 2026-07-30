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Darende’de aynı günde ikinci hava ambulansı talebi

Darende’de aynı günde ikinci hava ambulansı talebi
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Malatya’nın Darende ilçesinde göğüs hastalığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki hasta için hava ambulansı talep edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde göğüs hastalığı nedeniyle tedavi gören 83 yaşındaki hasta için hava ambulansı talep edildi.

Edinilen bilgilere göre, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.F.A.'nın ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla hava ambulansı talep edildi. Hastanın, hava ambulansı ile Malatya'daki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Darende'de aynı gün içerisinde daha önce de bir hasta için hava ambulansı görevlendirilmişti. Son sevkle birlikte ilçede aynı gün ikinci kez hava ambulansı hizmeti verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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