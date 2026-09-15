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Darende’de 53 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi

Darende’de 53 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi
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Malatya’nın Darende ilçesinde felç ve inme şüphesi bulunan hasta, hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde felç ve inme şüphesi bulunan hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve felç ve inme şüphesi bulunan Z.Ö. (53), ileri tetkik ve tedavi amacıyla hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye sevk edildi. Z.Ö.'nün hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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