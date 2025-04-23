Daikin'den Temiz Hava Projesine Yeni Sınıflar

DAİKİN, çocukları temiz hava konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2017 yılında hayata geçirdiği 'Temiz Hava Elçileri' sosyal sorumluluk projesine devam ediyor. Marka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve İstanbul'daki 8 köy okulunda daha 'Temiz Hava Sınıfları' açtığını duyurdu. Toplam okul sayısını 29'a 'Temiz Hava Elçisi' olan çocukların sayısının da 2 bin 275'i aştığı aktarıldı.

Yeni açılan sınıfların eklenmesiyle projenin kapsamı daha da genişlerken marka, 2025 yıl sonuna kadar 3 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Yeni açılan Temiz Hava Sınıfları'nda, öğrencilere temiz havanın önemiyle ilgili bir sunum yapılırken, etkinlikler kapsamında sihirbazlık gösterileriyle de çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor.

Daikin'in bu projeye verdiği önemin altını çizen Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, "Topluma değer katan projelerin içerisinde yer almaya önem veriyoruz ve dokunduğumuz alanda fark yaratmaya çalışıyoruz. Temiz Hava Elçileri projemiz de çok değer verdiğimiz ve sosyal etki yaratmayı amaçladığımız projelerimizden. Temiz hava herkesin hakkı ve yaşamın temel yapı taşlarından birisi. Bizler de Temiz Hava Elçileri projemizle çocuklarımızın daha sağlıklı bir öğrenim ortamında büyümelerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl 8 yeni temiz hava sınıfı açarak toplamda 2 bin 275 çocuğu Temiz Hava Elçisi olarak yetiştirdik, çevre konusunda bilinçlenmelerini sağladık. Çocukların bu bilinçle büyümesinin uzun vadeli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de projemizi büyüterek daha fazla çocuğa ulaşmaya ve temiz hava hakkını herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz. Topluma sağladığımız bu katkı, Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında da takdir edilerek ödüle layık görüldü. "Temiz Hava Elçileri projemiz, 'Topluma Değer Katan Projeler-Çocuk' kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Aldığımız bu ödül, daha fazla çocuğa ulaşma hedefimiz için bize ilham veriyor" dedi.