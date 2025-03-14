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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

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Sağlık personelleriyle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi geldi. Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında en önemli detay, atama müjdesi oldu. Erdoğan, 37 bin yeni sağlık personelinin atanacağını açıkladı.

ERDOĞAN, SAĞLIK PERSONELLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

Erdoğan şunları söyledi: "Aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Artık ortasına yaklaştığımız mübarek Ramazan'ı Şerif'inizi kutluyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden toplam sayısı 1,5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Böyle anlamlı bir iftar sofrasında bizleri bir araya getirerek gönüllerimizi birleştiren bakanımız ve bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Tıbbiyeliler İstikbal harbimizde hem cephe önünde hem cephe arkasında canlarını tehlikeye atmışlardı. Hocasından doktoruna, sağlık çalışanlarının tüm neferlerine hem pandemide hem de 6 Şubat depremlerinde verdikleri mücadeleleri gördük. Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız. Rabbim sizden ve tüm sağlık camiamızdan razı olsun diyorum. Sizlere ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

"ŞEHİR HASTANELERİ BİNLERCE İNSANIMIZIN HAYATININ KURTULMASINA VESİLE OLDU"

Zor günlerde gösterdiğiniz emeğin milletimiz tarafından her zaman takdir edileceğini sizlere belirtmek isterim. Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupası dahil bizden daha iyi imkanlara sahip ülkelerden daha iyi yönetmemizde şu an olduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura hastanesinin de etkisi olmuştur. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

"SALGINI ATLATSAK DA OLUMSUZ SONUÇLARINI YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Her ne kadar salgını atlatmış olsak da olumsuz sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz. Salgından sonra toplumun sağlık ihtiyaçlarında artış yaşandı. Son iki yıldır sağlık hizmetimizde ilave yük oluşturan bu sistemin çözülmesi için farklı adımlar atıyoruz.

"15 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI SÜRÜYOR"

Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde doğru şekilde etkin tedaviye ulaşmasını sağlayarak inşallah hasta sayısını düşüreceğiz. İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığa önem veren anlayışla sağlık alanında 22 yılda çok sayıda reforma imza attık. Hastane, polikinik ve sağlık ocağı sayılarının artmasında, şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık alanına kazandırılması kadar geniş bir yelpazede çok iş yaptık. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz.

"37 BİN SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ"

25 şehir hastanemiz hizmete girdi. Halen 15 şehir hastanemizin yapımızı sürüyor. Hepsi tamamlandığında toplam 57 bin yatış kapasitesiyle 45 şehir hastanemiz olacak. Sağlıkta yaptığımız devrimleri tek tek anlatmaya kalksak değil iftarı sahuru da burada yaparız. 2025 yılı içerisinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Sağlık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Mafialara, Cetelere Hastalarla Beraber Personeller de Peskes Cekilecek..Hazineden Paralar Artik Turbo Cikacak..

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Haber YorumlarıRevolver:

maliye bakanı en büyük yük memur maaşları diyor, madem öyle hâlâ neden memur alınıyor. gereğinden dazla korumaları , gereğinden fazla odacı hizmetli şoförleri azaltmak lazım. kamudaki israf devasa boyutlatda

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Haber YorumlarıKemal Aslan:

Memur ve asgari ucretliye zam yapma öbür taraftan 37 bin saglik memuru al o zaman memur aliminda yaş sinirlamasini kaldir akilli olan beyinler memur olsun...

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