Çorum'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastanelere Başvurdu

Çorum'da bayram namazı sonrasında kurban kesimine başlayan ve kendilerini yaralayan 50'den fazla vatandaş, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi. Kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde müdahale edildi.

ERKAN KARACA

Çorum'da bayram namazı sonrasında kurban kesimine başlayan ve kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.

Çorum'da Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazı sonrasında kurban kesimine başlayan ve kendilerini yaralayan 50'den fazla vatandaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Vatandaşlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı.

Hastaneye kendi imkanları ile gelen vatandaşların bazılarının elinden bazılarının ise bacağından yaralandığı görüldü. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde müdahalesi yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Kurban keserken kurbanlığın tepmesi sonucu bıçakla kendi bacağını yaralayan Fahri Solak, "Acemi kasap böyle olur. Daha önce de kurban kestim ancak ilk kez yaralandım. 12 tane dikiş atıldı" dedi.

Kurbanlık hayvanın derisini yüzerken bıçağı kaydırdığını ve elini kestiğini anlatan Hüseyin Çatal ise "Kurban keserken elimizi de kestik. Derin oldu, kanamayı durduramayınca buraya geldik 6 dikiş atıldı" diye konuştu.