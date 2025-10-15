Çorlu Devlet Hastanesi'nde Elektrik Panellerinde Patlama

TEKİRDAĞ'da Çorlu Devlet Hastanesi'nin zemin katındaki elektrik sigorta panelinde patlama meydana geldi. Zemin kattan yükselen dumanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Çorlu Devlet Hastanesi'nin radyoloji ve morg bölümlerinin bulunduğu zemin katındaki elektrik sigorta panelinde saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada, zemin kat dumanla kaplandı. Hastanede bulunanlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi dumanı tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Duman kısa sürede tahliye edilirken, patlamanın meydana geldiği bölümde inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kısa süreli paniğe neden olan patlama nedeniyle hastanedeki hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyledi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.