Çocukların Hastane Korkusunu Aşmak İçin Boya Çalışması

Çocukların hastane korkusunu aşmak için kolları sıvadılar

DÜZCE - Düzce'de çocukların hastane korkusuna aşabilmeleri için Düzce Üniversitesi öğrencileri kolları sıvalayarak çocuk Hastanesi'nde boya çalışması gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi meraklıları yine dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların hastane korkusunu aşmaları için Düzce Atatürk devlet hastanesi Çocuk acil ve Çocuk polikliniklerinde boya çalışması gerçekleştirdi. Çocukların sevdiği çizgi film karakterleri ile donatılan hastanede ki çalışmaları Düzce Valisi Selçuk Aslan da inceledi. Düzce il sağlık müdürü Yasin Yılmaz ile birlikte boya çalışmalarına katılan vali Aslan, " Dümerang topluluğu öncülüğünde Üniversite öğrencilerimiz ve kamu görevlilerimiz eşliğinde bir çalışma yapılıyor. Gönüllü olarak çocuk servisleri ve çocuk polikliniklerinde çocuklarımıza hastaneyi daha sempatik gösterecek şekilde onların beğeni ile takip ettiği çizgi film karakterlerini duvarda resim edildiğini gördük. Resim çalışmasına katılan gönüllü Düzce Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldik. Burada okuyup mezun olduktan sonra kamu görevinde çalışan arkadaşlarımız var. Kendilerinin böyle bir sosyal sorumluluk içerisinde olması bizi gerçekten mutlu etti. Çocukların hayalini kurduğu çizgi film karakterlerinin hastaneye geldiklerinde duvarlarda resmi edildiğini görünce mutlu olacaklarını düşünüyorum. Bu çalışma ile birlikte çocukların hastaneye sempati kazanacağını düşünüyoruz. Bugün hafta sonu olmasına rağmen havanın sıcak olmasına rağmen farklı aktiviteler yapma düşünceleri olmasına rağmen buraya gelip hastanede resim çalışması yapmalarından dolayı kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.