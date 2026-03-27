Çocuk cerrahından 'geçmeyen karın ağrısı' için uyarı: Tanı netleşene kadar asla ağrı kesici verilmemeli

DİYARBAKIR'da Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mürsel Haspulat, geçmeyen karın ağrılarının apandisit belirtisi olabileceğini belirterek, "Ailelerin karın ağrısını çok ciddiye almaları gerekiyor. Şüpheli bir durum varsa çocuk cerrahisine götürmeleri gerek. Tanı netleşene kadar asla ağrı kesici verilmemeli" dedi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mürsel Haspulat, çocuklarda görülen karın ağrılarının basit bir rahatsızlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Özellikle ağrı kesici ilaçların belirtileri baskılayarak tanıyı geciktirebileceğini ifade eden Haspulat, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi. Son zamanlarda apandisit vakalarının arttığını belirten Haspulat, "Karın ağrını hafife almayın, geçmiyorsa beklemeyin. Çünkü süreç uzarsa apandisit olabilir. Patlamış apandisit ölüme kadar götürebiliyor. 10 yaşındaki bir hastamız, bize geldiğinde rengi solmuş ve dudakları morarmıştı. Çok kötü bir durumdaydı. Acilen ameliyata aldık. Ameliyat uzun sürdü ve karın içerisinde intihap çok fazlaydı. Temizledik, yapışmış bağırsakları temizledik. 5 gün içerisinde tedaviye başladık. Herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Özellikle kız çocuklarında aynı bölgede yumurtalık olduğundan dolayı yumurtalık dahi alınabilir. Ailelerin karın ağrısını çok ciddiye almaları gerekiyor. Şüpheli bir durum varsa çocuk cerrahisine götürmeleri gerek. Tetkikleri yapılmalı, gerekirse ultrasyon çekilmelidir. Arada kalınan vakalarda gerekirse hastanın yatışı yapılmalıdır. Aileler, 'Hocam ilaç yazın da gidelim' deyip acele etmemeliler. Tanı netleşene kadar asla ağrı kesici verilmemeli" dedi.

'PATLAMIŞ APANDİSİT VAKALARINI SIKLIĞI 2 KATINA ÇIKTI'

Geçen yıl yayımlanan bir çalışmaya değinen Haspulat, savaş ve stresin etkisiyle patlamış apandisit vakalarında artış görüldüğünü belirterek, "Normalde çok yoğun bölgelerde ayda bir gelen patlamış apandisit vakası, son 3 haftada 3 kez denk geldi. Geçtiğimiz sene yayımlanan çok ciddi bir çalışma mevcut. Özellikle 2023'teki İsrail-Hamas savaşından sonra savaş bölgesinde ve komşu ülkelerde patlamış apandisit vakalarının sıklığı 2 katına çıktı. Savaş çıkan bölgelerden 30 ile 120 kilometre uzak olan alana kadar patlamış apandisit giderek artıyor. Biz de kliniğimizde bunu gözlemledik. Özellikle ABD-İsrail-İran savaşında bölge ülkelerine de füzelerin yayılmasıyla stres bu ülkelerde arttı ve aileler karın ağrılarını umursamamaya başladılar. Dolayısıyla bize de yansıyacak bir durum mevcut. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de patlamış apandisit vakalarının arttığını görmeye başladık. En ufak bir ihmal çocukları ölüm ile burun buruna getirebiliyor" diye konuştu.

'OĞLUM AMELİYAT OLDU, DURUMU İYİ'

Apandisit ameliyatı olan Sefer Ronay'ın annesi Nimet Başari, yaşadıklarını anlatarak, "Şikayetimiz geçen hafta salı günü başladı. Cuma gününe kadar sabah akşam hastaneye gidip geliyorduk. Oğlum ilk başta karın ağrısı çekti. Daha sonra kusmaya başladı. Hastaneye götürdük. Bize önce, 'Apandisit şüphesi var' dediler. Daha sonra başka hastaneye gönderdiler. Oradakilere apandisit şüphesi olduğunu söyledik ama hiçbir şekilde müdahale etmediler. Sadece film çekip 'Gaz var' dediler, ilaç yazdıktan sonra gönderdiler. Uyuduk, 2-3 saat sonra büyük bir sancıyla uyandık. Başka bir hastaneye götürdük, onlar da 'Gaz var' deyip serum taktıktan sonra bizi gönderdiler. Bu şikayetler daha fazla arttı. Daha sonra çocuğumun yüzü morardı, dudakları beyazladı. Tekrar götürdük. Ardından film çektik ve apandisit olduğunu, yayıldığı söylediler. Ameliyat oldu ve şu an durumu daha iyiye gidiyor" dedi.

