Cinsellik ve Tercihler: 21. Yüzyılın Cinsel Yaşamı Üzerine Araştırmalar

Cinsellik kabul edelim ki karmaşık bir konu.

Muhtemelen yemek çeşitleri kadar farklı sayıda cinsel yaklaşım ve davranış var. Tıpkı mutfaktaki zevklerimiz gibi, cinsellikle ilgili tercihlerimiz de ülkeden ülkeye, kişiden kişiye ve hatta günden güne değişiyor.

Bu nedenle "normal" bir seks hayatından bahsetmek de zor.

Cinsel yönelim ve tercihler göz önüne alındığında çeşitlilik o kadar fazla ki istatistikler de her zaman geneli yansıtmıyor.

Ayrıca cinsel davranışlara yönelik anketler güvenilir olmayabilir.

Zira seks hakkında konuşmak bazı yerlerde hâlâ tabu. Anketlere katılanlar her zaman tüm gerçekliği dile getirmeyebiliyor. Bazıları ise abartılı yanıtlar veriyor.

Ama elimizde bazı ipuçları var.

BBC Future, çeşitli veriler üzerinden cinsel yelpazenin nasıl şekillendiğini inceledi.

Bunlar mutlak gerçeklik olarak ele alınmasa da 21. yüzyıldaki cinsel yaşam çeşitliliğinin genel bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Kiminle birlikte oluyoruz?

Tek gecelik seks olarak tanımlanan birliktelikler hakkında pek çok yanlış kanı var.

ABD'de 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre tek gecelik ilişkilerin sadece yeni tanışılan kişilerle yaşandığı düşüncesi doğru olmayabilir.

Journal of Sexual Medicine'da yayınlanan araştırmaya göre cinsel ilişkiye giren kişilerin %53'ü uzun süreli partnerleriyle, %24'ü rastgele biriyle, %12'si arkadaşlarıyla, %9'u tanıdıkları biriyle, %2'si seks işçisiyle birlikte olduklarını söylüyor.

Ne sıklıkta ilişkiye giriyoruz?

Peki ne sıklıkta seks yapıyoruz?

ABD'de 18 yaş üzerinde 50 binden fazla kişiyle yapılan Küresel Seks Anketi'nin işaret ettiği veriler şöyle:

Peki yaş bunu nasıl etkiliyor?

Cinsel birliktelik sıklığı ilerleyen yaşla birlikte azalsa bile düşündüğünüz kadar düşük olmayabilir.

Ortalama 70 yaşındaki kişilerle yapılan bir anket yarısının ayda iki kez, %11'inin ise her hafta cinsel ilişkiye girdiğine işaret etti.

Hangi davranışlar daha popüler?

ABD'de 18-59 yaş arasında yaklaşık iki bin katılımcıya seks sırasındaki davranışları soruldu.

Sexual Medicine Dergisi'nde yayınlanan araştırmada soruları anonim olarak yanıtlayan kadın katılımcıların %86'sı, erkeklerin %80'i son cinsel ilişkilerinde vajinal birliktelik yaşadıklarını söyledi.

Aynı ankette kadınların %67'si, erkeklerin %80'i oral seks yaptıklarını söyledi.

Anal seks için bu oranlar kadınlar için %3.5, erkekler için %9 oldu.

Ne kadar sürüyor?

Kanada ve ABD'de internet ortamında yapılan bir ankete göre heteroseksüel çiftler ve esşcinsel erkekler için seks 15-30 dakika sürüyor.

Canadian Journal of Human Sexuality'de yayımlanan araştırmaya göre lezbiyen kadınlarda bu süre 30-45 dakikaya kadar çıkabiliyor.

Peki orgazm taklidi ne sıklıkla yapılıyor?

Bu davranış çoğu zaman kadınlara atfedilse de Journal of Sex Research'de yayımlanan bir araştırma erkeklerin de bu yönteme başvurabildiğine işaret etti.

Araştırmaya katılan kadınların %50'si, erkeklerin ise %25'i en az bir kez orgazm taklidi yaptıklarını söyledi.

Nedenini ise o an seks isteği duymadıkları halde partnerlerini üzmemek için ilişkiye girmiş olmak olarak açıkladılar.

Herkes cinsel arzu duyar mı?

Cinsel yönelimler hakkında bir oran vermek oldukça zor.

Eşcinsel yönelim üzerine yapılan tahminler, kime sorduğunuza, nasıl sorduğunuza göre değişebiliyor.

Kendi cinsini çekici bulmayı denkleme katıyor muyuz? Yoksa eylem veya kendini tanımlama üzerinden mi bakıyoruz?

Bununla birlikte, kimseye karşı cinsel arzu duymayan insanlar da var.

Aseksüelliğin %1 civarında olduğu düşünülüyor.

Araştırmalar erkeklerin %0.4, kadınların ise %3'ünün aseksüel olabileceğine işaret ediyor.