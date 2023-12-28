Denetçiler vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Son günlerde büyük şehirlerde sıkça rastlanan insan sağlığını tehlikeye atan ve zehirlenmelere neden olan Çin kestanesi için denetimi yapıldı. Peki, Çin kestanesi nedir, yenir mi, nasıl anlaşılır? Çin kestanesi zararlı mı?

ÇİN KESTANESİ NEDİR, YENİR Mİ?

Çin kestanesi olarak da bilinen Castanea mollissima, Fagaceae ailesinin bir üyesi ve Çin, Tayvan ve Kore'ye özgü bir kestane türüdür.

20 metreye kadar boylanabilen, geniş taçlı, yaprak döken bir ağaçtır.Yapraklar almaşlı, basit, 10-22 cm uzunluğunda ve 4,5-8 cm genişliğinde , kenarları dişlidir. Çiçekler 4-20 cm uzunluğunda kedicikler halinde üretilir ; dişi çiçekler kediciklerin tabanında, erkekler ise geri kalanında bulunur . Meyvesi 4-8 cm çapında, yoğun dikenli bir kupuladır ve iki veya üç parlak kahverengi yemiş içerir ; yabani ağaçlarda bunlar 2-3 cm çapındadır. Mollissima'nın bilimsel adı yumuşak tüylü sürgünlerden ve genç yapraklardan gelir.

ÇİN KESTANESİ NASIL ANLAŞILIR?

İthal kestaneyi pişirdiğiniz zaman koyu sarı olur, içi çıkmaz, kabuklarından açmaz, tadı olmaz, kokusu olur ve pişirdiğiniz zaman köpük ile sulanma yapar. İthal kestaneler yurtdışından buraya hayvan yemi olarak geliyor.

Hayvan yemi olarak geldiği için ülkeye girişi serbest ama satışı yasak.