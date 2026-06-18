Ağrı ve işitme kaybı nedeniyle hastaneye gitti, kulağından Japon böceği çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan çiftçi Ali Demir'in kulağında yaşadığı ağrı ve işitme kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede, şikayetlerinin nedeninin kulağına kaçan Japon böceği olduğu ortaya çıktı.

Alaşehir'de çiftçilikle uğraşan 41 yaşındaki Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşaması üzerine Salihli'deki özel bir hastaneye gitti. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından yapılan muayenede, hastanın sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu tespit edildi.

Opr. Dr. Türkyılmaz'ın müdahalesiyle böcek başarılı bir operasyonla çıkarılırken, Ali Demir yaşadığı ilginç olayı anlattı. Bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü belirten Demir, "Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından çıkarıldı" dedi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz ise özellikle yaz aylarında kulak içerisine böcek kaçması gibi vakalarla sık karşılaştıklarını belirterek, benzer durumlarda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı