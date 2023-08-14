CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Personelin Sorunlarını TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, grup elemanı olarak aile sağlığı merkezlerinde çalışan personelin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesiyle grup elemanlarının hak mağduriyetlerinin giderilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda çalışma olup olmadığını sordu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, grup elemanı olarak aile sağlığı merkezlerinde çalışan personelin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Türkiye'de grup elemanı olarak aile sağlığı merkezlerinde çalışan personel sayısı kaçtır? Özveriyle görev yapan grup elemanlarının hak mağduriyetlerinin giderilmesi, özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi hususunda bakanlığın herhangi bir çalışması var mıdır" diye sordu.

Kayıhan Pala, grup elemanı olarak aile sağlığı merkezinde çalışanların sorunlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Pala, sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki düşüklüğün Türkiye'deki sağlık sisteminin en temel sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Pala, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de grup elemanı olarak aile sağlığı merkezlerinde çalışan personel sayısı kaçtır? Değişik mesleklerde grup elemanı olarak görev yapan sağlık çalışanlarının görev tanımları, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Özveriyle görev yapan grup elemanlarının hak mağduriyetlerinin giderilmesi, özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi hususunda bakanlığın herhangi bir çalışması var mıdır? Grup elemanlarının, aile sağlı merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından kamu çalışanı olarak istihdam edilmesine ilişkin bakanlığın herhangi bir planı var mıdır?"